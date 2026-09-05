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Mati ubila dvoletnega sina – se je zgledovala po Lindsay Clancy?

Washington , 05. 09. 2026 09.55 pred 22 minutami 4 min branja 2

Avtor:
A.K.
Ameriška policija

Mati iz Illinoisa je obtožena, da je ubila dvoletnega sina, po tem pa se je poskusila samopoškodovati. Tožilci trdijo, da se je mati, ki je ubila svojega dvoletnika, v zadnjem času "zelo poglobila" v primer Lindsay Clancy. Potem ko je ubila dvoletnika, naj bi govorila tudi o tem, da bo poškodovala svoje druge tri otroke in moža.

Corie Walsh je vse do 12.30 v torek v skupinskih sporočilih s prijatelji aktivno razpravljala o primeru, le tri ure in pol preden so v njenem domu odkrili grozljiv prizor. Takrat je porota v primeru Lindsay Clancy, ki je ubila svoje tri otroke, odločala o razsodbi.

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Tamkajšnja policija je bila nekaj po 16. uri poklicana zaradi prijave o neodzivnem otroku. Ko so policisti prispeli na kraj, so našli sosedo, ki je oživljala dvoletnega otroka, potem ko ga je našla obešenega v kleti. Soseda je otroka snela in začela izvajati temeljne postopke oživljanja ter poklicala številko za nujne primere, vendar otroku ni bilo več pomoči, bil je brez srčnega utripa.

Otroka so prepeljali v lokalno bolnišnico, kjer so ga razglasili za mrtvega. Mrliški oglednik je njegovo smrt razglasil za domnevni umor. Predhodni izsledki obdukcije kažejo, da je otrok umrl zaradi zadušitve zaradi stiskanja vratu z zanko.

Za smrt otroka naj bi bila kriva njegova mama, v petek jo je sodišče obtožilo po treh točkah za umor prve stopnje. Trenutno je v priporu, kjer ji nudijo zdravniško oskrbo po smrti dvoletnega otroka v družinski hiši v kraju Frankfort v Illinoisu, poroča nbcnews.

Najprej naj bi ubila svojega dvoletnega sina in nato poskušala poškodovati še sebe, je sporočila policija. Policisti so po smrti otroka Walshovo našli po poskusu samopoškodovanja. Odpeljali so jo v bolnišnico z lažjimi poškodbami, ki niso bile življenjsko nevarne. Walshova je policistom povedala, da je to storila svojemu sinu, ker naj bi bil "hudič" in "antikrist".

Se je zgledovala po Clancyjevi?

Pred umorom se je Walshova v zadnjem času zelo poglobila v sojenje Lindsay Clancy zaradi umora svojih treh otrok, so tožilci zapisali v zahtevi za zavrnitev njenega izpusta pred sojenjem.

Clancyjeva, ki je bila januarja 2023 obtožena umora svojih treh otrok, je bila v zadnjih tednih v središču pozornosti, saj je bilo sojenje predvajano v živo. Včeraj se je to končalo brez sodbe porote.

V času dogodka moža ni bilo doma. Dojenček, ki je bil doma, ni bil poškodovan, so povedali tožilci. Dva šoloobvezna otroka sta se vrnila domov približno v času, ko so našli mrtvega otroka, vendar sta ostala fizično nepoškodovana. Po navedbah tožilcev je Walshova dajala izjave o tem, da bi poškodovala tudi druge svoje otroke, prav tako pa je govorila o nameri, da poškoduje moža, ko bi se vrnil domov. Med hospitalizacijo je policistom opisala tudi način, kako je ubila dvoletnika, pri čemer se je njen opis ujemal z dokazi, zbranimi na kraju dogodka.

Podpornice Lindsay Clancy

Primer Lindsay Clancy je razdelil javnost. Medtem ko so številni prepričani v njeno krivdo, pa ima ženska, ki je priznala, da je ubila tri otroke, številne goreče podpornice, ki ji pošiljajo pisma podpore in ki ji pred sojenji v rožnati opravi stopijo v bran. V četrtek se je pred sodiščem, kjer je potekalo sojenje, zbralo več sto njenih podpornikov. Mnogi so bili oblečeni v rožnata oblačila z napisi, kot so Verjemite, Potrebovala je pomoč in Mir za Lindsay, poroča Guardian.

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Več izmed približno 300 žensk in nekaj moških je povedalo, da jih je Clancyjina zgodba močno nagovorila in da želijo opozoriti na to, kako sistem duševnega zdravstva obravnava ženske. Clancyjin odvetnik ne zanika, da je ubila otroke, vendar trdi, da za svoja dejanja ne bi smela biti kazensko odgovorna, ker je bila duševno bolna.

Sojenje, ki se je prenašalo v živo, je na spletu sprožilo številne razprave in povečalo zanimanje za poporodno psihozo. Clancyjin odvetnik Kevin Reddington pravi, da je trpela za to redko duševno boleznijo, ki je povezana s stresom, pomanjkanjem spanja in hormonskimi spremembami, ki sledijo porodu. Reddington je povedal tudi, da ima bipolarno motnjo in da je večkrat iskala pomoč strokovnjakov. Po tem, ko je zadavila svoje otroke, je Clancyjeva skočila skozi okno iz drugega nadstropja in je od takrat paralizirana od pasu navzdol.

umor Illinois Lindsay Clancy kronika duševno zdravje

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KOMENTARJI2

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Papež
05. 09. 2026 10.24
Koliko posnemovalk bo šele, če bo tista psihopatka oproščena
Odgovori
+1
1 0
ŠeVednoPlešem
05. 09. 2026 10.12
Zakaj naj bi nas to sploh zanimalo, pač Amerika
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
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