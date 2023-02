Matični odbor potrdil vnovično obvezno izročanje izdanih računov

Predlog novele vnovič določa obveznost izročitve izdanega računa kupcu, ki je v Slovenji veljala od 2. januarja 2016 do 22. januarja lani, ko je v veljavo stopila novela zakona o davku na dodano vrednost (DDV). Ta je določila, da mora davčni zavezanec izročiti račun kupcu v papirni obliki le, če to zahteva. Neizročitev računa kupcu bo skladno z načrti aktualne vlade spet davčni prekršek, za katerega se določi globa.

Prav tako predlog novele kupcu blaga oz. prejemniku storitev ponovno nalaga, da prevzame in zadrži izdani račun neposredno po odhodu iz poslovnega prostora zavezanca, pri čemer ga na zahtevo pooblaščene osebe predloži za namene nadzora. V tej luči na novo določa prekršek in globo za kupca, ki tega ne bi upošteval, in sicer v višini 40 evrov.