Mattarella rusko invazijo primerjal s tretjim rajhom, sledil hekerski napad

Kot so sporočili hekerji, je bil napad odziv na besede italijanskega predsednika Sergia Mattarella, ki je 5. februarja v govoru v Marseillu dejal, da se vzorci, ki so pripeljali do druge svetovne vojne, ponavljajo, vključno z "osvajalskimi vojnami". "To je bil projekt tretjega rajha v Evropi. Takšne narave pa je tudi današnja ruska agresija proti Evropi," je dejal.

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zakharova je izrazila zaskrbljenost nad Mattarellovimi pripombami ter jih izrazila za "bogokletne izmišljotine".

Medtem pa je italijanska premierka Giorgia Meloni predsednika podprla, je poroča Politico. "Žalitve tiskovne predstavnice žalijo celoten italijanski narod, ki ga predsednik države predstavlja. Izražam svojo popolno solidarnost, pa tudi solidarnost celotne vlade s predsednikom Mattarello, ki je vedno odločno obsojal agresijo, storjeno nad Ukrajino," je dejala Melonijeva.

Sergia Mattarello so med obiskom v Črni gori vprašali o napadih. Kot pravi, upa, da se bo Rusija "vrnila k igranju pomembne vloge v mednarodni skupnosti ter da bo spoštovala načela mednarodnega prava ter dostojanstvo in suverenost vsake države".