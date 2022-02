Mattarella vnovič prisegel kot italijanski predsednik

V skladu z italijansko ustavo ima predsednik države predvsem protokolarno vlogo, a v času političnih kriz odigra tudi vlogo neke vrste razsodnika v italijanski politiki. To se je nazadnje pokazalo v zadnji vladni krizi pred letom dni, ko je premier Giuseppe Conte izgubil večino v parlamentu in je Mattarella tlakoval pot za prihod Maria Draghija na čelo vlade narodne enotnosti.

V Italiji volitve predsednika države potekajo tajno. Voli ga 1009 elektorjev, to so člani obeh domov parlamenta in predstavniki dežel.