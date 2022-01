S Pulitzerjem ovenčan strip o holokavstu prepovedali zaradi gole miši in osmih grdih bese

Roman v stripu Maus je zagotovo eno najbolj znanih del o grozotah holokavsta. Danes 73-letni Art Spiegelman nas vodi med dvema prizoriščema, (pred)vojno Poljsko in sodobnim New Yorkom in pred nami razgrne zgodbo svojega očeta, ki je preživel Auschwitz. Delo, v katerem so Judje prikazani kot miši, Nemci pa kot mačke, je težko zgodovino neposredno, že skoraj brutalno približalo novim bralcem, knjigo so izdajale založbe, ki sicer ne tiskajo stripov, Spiegelman pa je zanjo dobil Pulitzerjevo nagrado. Ob vsem tem ni čudno, da se je znašla tudi na seznamu priporočene literature za številne šole.

Tu pa nastopi desetčlanski odbor šole v okrožju McMinn v Tenneseeju, ki je v pretirani skrbi za dobrobit svojih 13- in 14-letnikov delo soglasno prepovedal. Med drugim jih je zmotilo osem kletvic ter ena podoba gole ženske, pravzaprav miši. "V knjigi je uporabljen grob, sporen jezik," je njihov sestanek odprl direktor šole Lee Parkison. Nadaljeval je, da se je že posvetoval z odvetnikom in "odločili smo se, da je najboljši način, da popravimo jezik v tej knjigi, da se znebimo osmih kletvic in sporne slike ženske", poroča Guardian. Naj na tem mestu še enkrat ponovimo: gre za sliko gole miši. Ker pa bi s tem posegali v avtorske pravice, se jim je zdelo bolje, da knjigo preprosto prepovejo.

Na sestanku so se spravili tudi na Spiegelmana osebno, eden od članov odbora je tako dejal, da naj bi avtor ustvarjal tudi za Playboy in da že zato njegovih del v osnovnih šolah ne bi smeli dovoliti. Isto osebo so zmotili tudi prizori ubijanja. "Delo prikazuje, kako obešajo ljudi, kako ubijajo otroke. Zakaj izobraževalni sistem dovoljuje takšne stvari? To ni niti pametno niti zdravo," je dejal. Ali bi torej želel otrokom, ki so že zakorakali v puberteto, predstavljati olepšano različico zgodovine, Guardian ne poroča. O holokavstu, v katerem je življenje izgubilo šest milijonov Judov, je sicer isti član dejal le: "Ne pravim, da to ni bilo grozljivo, brutalno in kruto."

Razprava se je nadaljevala, nazadnje so prišli do predloga, da bi pregledali kar celoten učni program, da se ne bi še kje skrivala "vulgarni jezik in podobe".