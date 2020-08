Mavricij pred okoljsko katastrofo: z nasedle ladje odteka nafta

Otoška država Mavricij je v petek razglasila okoljske izredne razmere, potem ko je z nasedle ladje pred njihovo obalo začela v ocean iztekati nafta. Oblasti in reševalci skušajo po brodolomu sedaj preprečiti okoljsko katastrofo, ki grozi zaradi razlite nafte.

"To je ena najhujših ekoloških kriz na tem območju," so ob tem zapisali v organizaciji Greenpeace. Zaradi onesnaženja je ogroženih na tisoče vrst rastlin in živali. Ladja je namreč nasedla sredi grebena v laguni na jugovzhodu Mavricija. V neposredni bližini je manjši otok, ki velja za varovano okolje. Z območja že poročajo o poginulih ribah in rakih.

Tovorna ladja MV Wakashio je pred dvema tednoma nasedla na koralni greben. Razlog, zakaj je nasedla ladja brez tovora, ki je bila na poti v Brazilijo, ni znan. Sprva so skušali 300 metrov dolgo ladjo spet usposobiti, vendar jim to zaradi slabega vremena ni uspelo, so sporočili iz družbe Nagashiki, ki je lastnica tovorne ladje. V četrtek pa je začela z ladje iztekati nafta."Iskreno se opravičujemo državljanom Mavricija in prizadetim, da smo vam naredili toliko težav," so sporočili iz japonskega podjetja.

Oblasti skušajo sedaj nafto izčrpati, vendar to napreduje zelo počasi. Premier Pravind Jugnauth je zato zaprosil za pomoč iz tujine. Na to se je že odzvala Francija, ki bo poslala ekipo strokovnjakov in ustrezne opreme s sosednjega otoka Reunion, je sporočil tamkajšnji predsednik Emmanuel Macron. "Ko je biotska raznovrstnost v nevarnosti, je treba takoj ukrepati. Francija je tam. Skupaj s prebivalci Mavricija. Lahko računate na našo podporo," je tvitnil Macron.

Oblasti so uvedle preiskavo vzroka nesreče, saj naj ladja sploh ne bi smela priti tako blizu kopnega.