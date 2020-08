Mavricijskim oblastem še ni uspelo stabilizirati nasedle ladje in izčrpati nafte

Po razlitju nafte ob mavricijski obali se oblasti trudijo ublažiti posledice. Policija se je v spremstvu kapitana ladje, 58-letnega indijskega državljana, vkrcala na tonečo japonsko ladjo, ki pluje pod panamsko zastavo. 20 članov posadke so prepeljali na kopno.

Ekipe na terenu so skušale stabilizirati plovilo in izčrpati 4000 ton goriva, a jim to do zdaj še ni uspelo. Lokalne oblasti se bojijo, da bo nemirno morje tanker še dodatno poškodovalo.

Na stotine prostovoljcev koraka ob obali in poskuša zadrževati oljne madeže stran od obale. Zaradi onesnaženja je ogroženih na tisoče vrst rastlin in živali. Nafta je že onesnažila tamkajšnje značilne plaže z belim peskom, ki privabljajo turiste, in predstavlja veliko grožnjo krhkemu obalnemu ekosistemu.

"Spoznali smo, da moramo ukrepati tudi sami. Tu smo, da zaščitimo naše živali in rastline," je za tuje medije dejal eden od okoljskih aktivistov. Organizacija Greenpeace je že včeraj opozorila, da območju grozi ena najhujših ekoloških kriz.