Američani naj bi Ukrajincem blokirali dostop do satelitskih posnetkov

Portal, ki specializirano poroča o rusko-ukrajinski vojni in vojaški industriji, se sklicuje na neimenovane uporabnike ameriške tehnologije v Ukrajini. Podjetje naj bi jim poslalo pojasnilo, da je blokada dostopa do podatkov Maxar Technologies posledica "upravne zahteve".

Kaj točno to pomeni, ni znano. Predvideva se, da je poteza povezana z odločitvijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo Amerika Ukrajini prenehala pošiljati podatke ameriške vojaške obveščevalne službe. Trumpova odločitev bi torej lahko pomenila prepoved ne le za podatke državnih institucij, temveč tudi za vse ameriške komercialne storitve, ki Ukrajini zagotavljajo satelitske posnetke.

Satelitske posnetke ukrajinska vojska redno uporablja za sledenje ruskim enotam in ocenjevanje škode na kritični infrastrukturi, navaja ukrajinski portal. Prav s pomočjo posnetkov iz zraka in obveščevalnih podatkov je Ukrajina prilagajala svoje priprave na ruske raketne napade in način obrambe. Poleg Maxar Technologies Ukrajini podobne podatke zagotavljajo še druga ameriška podjetja, med njimi Planet Labs, BlackSky in Capella Space. Ali so tudi ta podjetja Ukrajini blokirala dostop do podatkov, še ni jasno, poroča Politico.