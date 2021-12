Prva Epsteinova žrtev na sodišču: 'Pri zlorabah je sodelovala tudi Maxwellova'

Ghislaine Maxwell in Jeffrey Epstein

Ženska, ki so jo poimenovali le s psevdonimom Jane, je povedala, da je bila Ghislaine Maxwell pogosto v sobi, ko je imela spolne odnose z Jeffreyjem Epsteinom in je pri tem sodelovala, včasih tudi z drugimi dekleti. Epsteina je prvič srečala leta 1994 na glasbenem kampu, ki ga je sponzoriral.

Povabil jo je k sebi domov v Palm Beachu na Floridi. Najprej skupaj z mamo, potem tudi samo. Prvič se je slekel pred njo in le masturbiral, v masažni sobi naj bi jo skupaj otipavala z Maxwellovo, kasneje pa je bilo več orgij po raznih krajih.

Prvega dne je pričal tudi Epsteinov pilot Lawrence Paul Visoski mlajši, ki je za milijarderja od leta 1991 do leta 2019 opravil 1000 poletov. Zatrdil je, da na letalu ni nikoli opazil ničesar sumljivega oziroma nobenih spolnih aktivnosti, nobenih kondomov, spolnih igrač ali česa podobnega. Tudi ni imel vtisa, da bi kdaj prevažal mladoletnice.

Povedal pa je, da so bili na Epsteinovem letalu številni znani potniki, med njimi nekdanja predsednika ZDA Bill Clinton in Donald Trump, britanski princ Andrew, pokojni astronavt John Glenn in drugi.