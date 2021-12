Še nikoli videne fotografije: Epstein in Maxwellova v koči kraljice Elizabete

Na sojenju Ghislaine Maxwell v New Yorku je tožilstvo tokrat predstavilo fotografije, ki še nikoli niso bile videne v javnosti in ki dokazujejo tesen odnos med Maxwellovo in Jeffreyjem Epsteinom – milijarderjem in osramočenim spolnim prestopnikom, ki je umrl v zaporu leta 2019, medtem ko je čakal na sojenje. Med prikazovanjem dokaznega materiala se je pojavila tudi njuna fotografija, posneta v koči britanske kraljice Elizabete v Balmoralu.

Oblečena v modro karirasto srajco, se Ghislane naslanja na Epsteina in ga drži za koleno. Sedita na istem mestu v koči v Glen Begu, kjer se kraljica ponavadi sprošča s prijateljicami in kjer se je pokojni princ Filip igral s pravnukinjo Mio. Čeprav ni jasno, kdaj točno je bila fotografija narejena, je znano, da je Maxwellovo in Epsteina leta 1999 v Balmoral povabil princ Andrew, kraljičin sin.

icon-expand Maxwellova in Epstein v koči kraljice Elizabete FOTO: Profimedia

Fotografije je analizirala FBI-jeva analitičarka Kimberly Meder, ki je na sodišču potrdila, da so pristne in neobdelane. Na sojenju Maxwellovi v New Yorku so namreč prikazali kopico njunih zasebnih slik. Tožilci so ju označili za "partnerja v zločinu". Fotografije je v Epsteinovi vili na Mangattu zasegel FBI, potem ko so ga aretirali zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju mladoletnih deklet. Na eni od fotografij sta Maxwellova in Epstein na njegovem zasebnem letalu, ki so ga zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju mladoletnic poimenovali 'Lolita Express'. Na tem letalu sta se kot redna potnika, po pričanju Epsteinovega pilota na sodišču, znašla tudi princ Andrew in Donald Trump.

icon-expand Ghislaine Maxwell in Jeffrey Epstein FOTO: Profimedia

Princa Andrewa, ki je bil prijatelj tako z Epsteinom kot z Maxwellovo, so v sodnem procesu do sedaj večkrat omenili: omenil ga je Epsteinov pilot, saj da je z njimi letel v milijarderjevem letalu, domnevna Epsteinova žrtev Jane, ki je dejala, da se spomni Andrewa na letalu in nekdanja gospodinja v Epsteinovi vili, ki je pripovedovala, da je bil Andrew vedno priden in zelo prijazen fant. "Bil je edini, ki nam je pustil napitnino." Ena od žensk, Virginia Roberts, trdi, da jo je Epstein "posodil" princu Andrewu, ki jo je nato spolno zlorabil, ko je bila stara 17 let. Andrew vse obtožbe zanika. 'Partnerja v zločinu' sta uživala v razkošnem življenjskem slogu in skupaj potovala po svetu. Tožilci so dejali, da je bila Maxwellova "vpletena v vsako dejavnost in malenkost Epsteinovega življenja".

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Še ena ženska, ki so jo na sodišču predstavili s psevdonimom Carolyn, je dejala, da je v Epsteinovem domu videla fotografijo, na kateri je bila Maxwellova "gola in noseča". Toda ni znano, ali je Maxwellova kdaj rodila, dodatnih podrobnosti o njeni domnevni nosečnosti ni znanih. 59-letna Maxwellova je obtožena, da je novačila mladoletnice, ki so jih med letoma 1994 in 2004 zlorabljali Epstein ter njegovi bogati in vplivni prijatelji. Obtoženka je vse obtožbe zanikala.