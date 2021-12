Maxwellova na sodišču ni želela pričati, grozi ji 80 let zapora

Za obrambo je v petek pričala tudi nekdanja Epsteinova partnerka Eva Andersson-Dubin . Nekdanja zdravnica in zmagovalka miss Švedske je povedala, da je hodila z Epsteinom od leta 1983 do 1991 in so ga njeni otroci imenovali stric Jeff . Zanikala je, da bi bila Maxwellova kakor koli vpletena v orgije ali druge spolne zlorabe.

Kot so na sodišču trdili odvetniki Ghislaine Maxwell , so na priče tožilstva, ki najbolj obremenjujejo obtoženo, vplivali pomanjkanje spomina, manipulacije in denar . Prav tako so sodišče prepričevali, da je ameriška vlada potrebovala grešnega kozla za zločine Jeffreyja Epsteina . Tiskovni predstavnik družine Maxwell je še pred tem dejal, da 59-letnica ne bo pričala, saj da je po slabem ravnanju v priporu prekrhka .

Maxwellowo so obtožili julija 2020 in aretirali na njenem posestvu v New Hampshiru, kjer se je osamila zaradi pandemije covida-19.

Štiri domnevne žrtve spolnih zlorab pokojnega milijarderja Jeffreyja Epsteina, ki so pričale na sodnem procesu proti Epsteinovi sodelavki Ghislaine Maxwell, pa trdijo, da je pri tem sodelovala tudi obtožena.

Ženska, ki so jo poimenovali le s psevdonimom Jane, je povedala, da je bila Maxwellova pogosto v sobi, ko je imela spolne odnose z Epsteinom in je pri tem sodelovala, včasih tudi z drugimi dekleti. Epsteina je prvič srečala leta 1994 na glasbenem kampu, ki ga je sponzoriral.

Povabil jo je k sebi domov v Palm Beach na Floridi. Najprej skupaj z mamo, potem tudi samo. Prvič se je pred njo le slekel in masturbiral, v masažni sobi naj bi jo skupaj z Maxwellovo otipavala, kasneje pa se je odvilo več orgij v raznih krajih.

Pričal je tudi Epsteinov pilot Lawrence Paul Visoski mlajši, ki je za milijarderja od leta 1991 do leta 2019 opravil 1000 poletov. Zatrdil je, da na letalu ni nikoli opazil ničesar sumljivega oziroma nobenih spolnih aktivnosti, kondomov, spolnih igrač ali česa podobnega. Tudi ni imel vtisa, da bi kdaj prevažal mladoletnice.

Povedal pa je, da so bili na Epsteinovem letalu številni znani potniki, med njimi nekdanja predsednika ZDA Bill Clinton in Donald Trump, britanski princ Andrew, pokojni astronavt John Glenn in drugi.

Epsteinovo letalo so v medijih poimenovali Lolita Express zaradi obtožb, da je prevažalo najstnice za Epsteina med njegovimi posestvi od New Yorka, Londona, Pariza, Deviških otokov in Nove Mehike.

Newyorška tožilka Lara Pomerantz je poroti 59-letno Ghislaine Maxwell opisala kot partnerko v Epsteinovih zločinih. Obtožnica temelji na izjavah štirih žensk, ki jih je Epstein spolno zlorabljal od leta 1994 do leta 2004.

Epstein se je mesec dni po aretaciji avgusta 2019 obesil v celici zveznega zapora na Manhattnu.