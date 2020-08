'Ja, Maxwellovi želim vse dobro, zakaj ji ne bi smel želeti tega?'

Ko ga je voditelj Jonathan Swan spomnil na njegovo izjavo, da ji želi "vse dobro" in ga hkrati opomnil, da gre za osebo, ki jo bremenijo hude obtožbe o številnih spolnih prestopkih, je Trump nervozno odvrnil: " Ja, želim ji vse dobro. Zakaj ji ne bi smel želeti tega?" Voditelj je vztrajal: "Ampak, gospod predsednik, ona je obtožena sodelovanja v trgovini z mladoletnimi spolnimi sužnjami." Trump je to preslišal in v svojem slogu nadaljeval: "Njen fant je umrl v zaporu. Ljudje se sprašujejo: je naredil samomor, ga je nekdo ubil?" Ko ga je voditelj še enkrat soočil z obtožbami na račun Maxwellove pa: " Seveda ji želim vse dobro. Tudi vam želim vse dobro. Veliko ljudem želim vse dobro."

Ameriški predsednik je sinoči nastopil v intervjuju za medijsko hišo Axios in znova razburil s svojim komentarjem o razvpitem primeru Ghislaine Maxwell . Kot je znano, sta bila Britanka in njen partner, obsojen spolni prestopnik Jeffrey Epstein , tesna prijatelja Donalda Trumpa in njegove žene Melanie .

Maxwellovo so aretirali 2. julija letos v njeni milijon evrov vredni vili, kjer se je zadnja leta skrivala. Britanski in ameriški mediji vse od takrat ugibajo, kdo so vplivneži, ki so se nekoč udeleževali zabav na tako imenovanem otoku orgij (gre za zasebni otok na Deviških otokih, ki ga je Epstein kupil leta 1998 za osem milijonov evrov). 58-letnica naj bi po navedbah različnih virov namreč hranila veliko posnetkov bogatih in slavnih oseb v kočljivih situacijah.

"Epstein je poskrbel, da je imel v rokah tudi kaj, s čimer je lahko v precepu držal bogate in pomembne ljudi, ki jih je gostil," je za britanski časopis Daily Mailizjavil nekdanji prijatelj razvpitega para, ki je prepričan, da ima Maxwellova "kopije vseh materialov, ki jih je imel Epstein, in z njimi lahko marsikoga uniči".

Ameriška odvetnica Gloria Allred, ki zastopa več Epsteinovih žrtev, je po poročanju New York Posta dejala, da "Ghislaine Maxwell ve precej o pomembnih ljudeh, ki so bili blizu Jeffreyju Epsteinu". Ob tem je britanskega princa znova pozvala, naj privoli v pogovor z zveznimi preiskovalci, kar je do zdaj zavračal:"Čas se izteka. Ona bi lahko spregovorila vsak trenutek."

Nekdanja ameriška zvezna tožilkaFrancey Hakes pa je v pogovoru za Fox News dejala, da Maxwellovi "grozi najmanj 10 let zapora, zato bo najverjetneje pripravljena sodelovati in razkriti imena tistih, vpletenih v pedofilsko mrežo". In še, da je Britanka – sicer hči britanskega medijskega magnata in prevaranta Roberta Maxwella – vajena življenja na veliki nogi, zato zagotovo ne bo hotela dolgo ostati v zaporu.