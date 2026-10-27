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Po zlati žogi Mbappe izgubil še sponzorja: Užalil je kitajska čustva

Paris, 27. 10. 2026 10.58 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
N.L.
Energijska pijača Dongpeng v sodelovanju z Mbappejem

Nogometni zvezdnik Kylian Mbappe je ostal brez dveh kitajskih sponzorjev, potem ko je po spletu zaokrožil domnevni videoposnetek, na katerem je 27-letni Francoz dejal, da se s prijatelji šali iz fotografije, na kateri je njegov obraz prirejen v podobo nekdanjega kitajskega voditelja Mao Zedonga. Kitajska sponzorja trdita, da je Mbappe užalil kitajska nacionalna čustva. Oglasilo se je celo kitajsko zunanje ministrstvo.

Po nedeljski zmagi nad Barcelono sta na Mbappejevem seznamu dva nova poraza. Ostal je brez zlate žoge za 2026, premagal ga je Anglež Harry Kane, in brez dobičkonosnih kitajskih sponzorjev.

Po spletu je zaokrožil domnevni posnetek Mbappéja, ko je dejal, da ga na spletu nasmeji fotografija, ki je mešanica njegovega obraza in "nekega tipa - mislim, da je kitajski diktator". "Šalo ves čas uporabljam s prijatelji," je dodal napadalec Real Madrida in se ob tem očitno nanašal na sliko nekdanjega voditelja Maa Zedonga, čeprav ga poimensko ni omenil.

Videoposnetek naj bi nastal v eni od francoskih pogovornih oddaj, a njegove verodostojnosti še niso potrdili, poročajo mediji. Videoposnetek sicer ni več dostopen na YouTube kanalu oddaje, je pa hitro zaokrožil po spletu.

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Njegovo izjavo o šali pa so kitajski sponzorji vzeli skrajno resno. Velikan energijskih pijač Dongpeng in proizvajalec mlečnih izdelkov Mengniu sta namreč sporočila, da prekinjata partnerstvo, ker so nogometaševe izjave užalile kitajska nacionalna čustva. "Naše podjetje s takojšnjim učinkom prekinja vse sodelovanje s Kylianom Mbappéjem. Mengniu odločno nasprotuje kakršnim koli besedam ali dejanjem, ki žalijo čustva kitajskega ljudstva, in ima do tega politiko ničelne tolerance," so dodali.

Odzval se je tudi kitajski politični vrh. Kitajsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da so upoštevali vsa priporočila in da bodo besede in dejanja, ki prizadenejo čustva kitajskega naroda, naletela na odpor kitajske družbe, navaja BBC.

Državna radiotelevizija CCTV naj bi zaradi dogajanja prekinila prenose tekem španske La Lige, je poročal kitajski The Paper. Mbappé in oddaja The Bridge dogajanja še nista komentirala.

Kylian Mbappe na podelitvi zlate žoge.
Kylian Mbappe na podelitvi zlate žoge.
FOTO: Profimedia
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'Mbappe diktator'

Mbappé, ki je za Real Madrid debitiral avgusta 2024, je v nogometnem svetu zaradi svojega vpliva in nadzora nad sestavo ekipe in potekom igre tako v klubu kot reprezentanci dobil vzdevek "diktator".

"Delno je smešno, ker dobiš občutek, da je za nekatere ljudi vse skupaj zgolj zabava. Obstaja pa tudi manj smešen del, ker vemo, koliko škode so takšni ljudje (diktatorji) povzročili skozi zgodovino," je Mbappe jeseni komentiral spletne šale na svoj račun.

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Kdo je Mao?

Mao je leta 1949 ustanovil komunistično Kitajsko in vladal več deset let, a njegov poskus hitre industrializacije je pripeljal do hude lakote, zaradi katere je umrlo več deset milijonov ljudi. Pod njim je sledilo še nasilno čiščenje vseh, ki bi lahko bili grožnja komunističnemu režimu. Po njegovi smrti 1976 se je Kitajska postopoma odprla globalnemu trgu, a še danes ga slavijo kot brezmadežnega.

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Kylian Mbappe Kitajska Mao Zedong sponzorji

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KOMENTARJI12

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Lark
27. 10. 2026 12.07
Evo vam kakšno mentaliteto imajo Kitajci... takoj užaljeni in takoj v napad. Potem pa si predstavljajte, da bi ti imeli dejansko moč in vodili svet...
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+0
1 1
Big M
27. 10. 2026 12.05
Čisto nedolžno vprašanje je bilo... Odgovoril je, da mu je najljubši tisti meme tisti na katerem je upodobljen kot diktator Mao Zedong ob katerem pravi da se zelo nasmeji. No in kaj bi blo zdaj tu tako šokantnega in spornega?! Za Kitajce je itak vse narobe. To že vidim po netu ker so občutlivi na vse, vse! Z drugih se pa non stop norčujejo. Ma če samo ta portal pogledaš in te krasne komentatirje. Trump je vedno na tapeti pa Jajo tuje.
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-1
0 1
petb
27. 10. 2026 12.05
Tako je, ko en žogobrcar misli, da je nad vsem. Tudi pri nas se je pravkar, ali kot bi rekel Stevanović kadarkoli, na proslavi v Kopru videlo, kdo bi rad po enem tednu v kleti Cankarjevega doma sebe postavil na piedestal. Čeprav je poizkus v Velenju že propadel.
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+0
1 1
Big M
27. 10. 2026 12.07
Ke je s tabo, kaj nad vsem? Dej ne bluze
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-1
0 1
Kratki
27. 10. 2026 12.04
Nadut do konca-kot kristina🤣
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+0
1 1
Nejc Lola
27. 10. 2026 11.59
se pa res sekira za take majhne vsote
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+1
2 1
graf
27. 10. 2026 11.50
nek modrec je nekoč rekel da se roke ki te hrani ne sme kritizirati , zdaj si bo tut ta nadut Francoz to zapomnil ...
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+1
4 3
Šumsko voče
27. 10. 2026 11.44
Tak je to ce si iz afrike pa neves kaj je kultura
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+2
4 2
REAList7
27. 10. 2026 11.35
Hahaha, tovrstni članki so zdravilo za določene ljudi po zmagi Reala na el clasicu. Navali narod.
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-3
2 5
zmerni pesimist
27. 10. 2026 11.23
Se pa glih sekira
Odgovori
-6
3 9
graf
27. 10. 2026 11.51
za izpadle milijone se bo prav vsak sekiral ...
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+0
2 2
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