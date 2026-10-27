Po zlati žogi Mbappe izgubil še sponzorja: Užalil je kitajska čustva

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Energijska pijača Dongpeng v sodelovanju z Mbappejem Profimedia

Energijska pijača Dongpeng v sodelovanju z Mbappejem Profimedia

Energijska pijača Dongpeng v sodelovanju z Mbappejem Profimedia





Po nedeljski zmagi nad Barcelono sta na Mbappejevem seznamu dva nova poraza. Ostal je brez zlate žoge za 2026, premagal ga je Anglež Harry Kane, in brez dobičkonosnih kitajskih sponzorjev. Po spletu je zaokrožil domnevni posnetek Mbappéja, ko je dejal, da ga na spletu nasmeji fotografija, ki je mešanica njegovega obraza in "nekega tipa - mislim, da je kitajski diktator". "Šalo ves čas uporabljam s prijatelji," je dodal napadalec Real Madrida in se ob tem očitno nanašal na sliko nekdanjega voditelja Maa Zedonga, čeprav ga poimensko ni omenil. Videoposnetek naj bi nastal v eni od francoskih pogovornih oddaj, a njegove verodostojnosti še niso potrdili, poročajo mediji. Videoposnetek sicer ni več dostopen na YouTube kanalu oddaje, je pa hitro zaokrožil po spletu.

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Njegovo izjavo o šali pa so kitajski sponzorji vzeli skrajno resno. Velikan energijskih pijač Dongpeng in proizvajalec mlečnih izdelkov Mengniu sta namreč sporočila, da prekinjata partnerstvo, ker so nogometaševe izjave užalile kitajska nacionalna čustva. "Naše podjetje s takojšnjim učinkom prekinja vse sodelovanje s Kylianom Mbappéjem. Mengniu odločno nasprotuje kakršnim koli besedam ali dejanjem, ki žalijo čustva kitajskega ljudstva, in ima do tega politiko ničelne tolerance," so dodali. Odzval se je tudi kitajski politični vrh. Kitajsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da so upoštevali vsa priporočila in da bodo besede in dejanja, ki prizadenejo čustva kitajskega naroda, naletela na odpor kitajske družbe, navaja BBC. Državna radiotelevizija CCTV naj bi zaradi dogajanja prekinila prenose tekem španske La Lige, je poročal kitajski The Paper. Mbappé in oddaja The Bridge dogajanja še nista komentirala.

Kylian Mbappe na podelitvi zlate žoge. FOTO: Profimedia

'Mbappe diktator'

Mbappé, ki je za Real Madrid debitiral avgusta 2024, je v nogometnem svetu zaradi svojega vpliva in nadzora nad sestavo ekipe in potekom igre tako v klubu kot reprezentanci dobil vzdevek "diktator". "Delno je smešno, ker dobiš občutek, da je za nekatere ljudi vse skupaj zgolj zabava. Obstaja pa tudi manj smešen del, ker vemo, koliko škode so takšni ljudje (diktatorji) povzročili skozi zgodovino," je Mbappe jeseni komentiral spletne šale na svoj račun.

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