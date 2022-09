McCannova izgubila sodno bitko proti detektivu, ki ju krivi za hčerkino izginotje

Starša Madeleine McCann sta izgubila sodno bitko, ki sta jo sprožila zaradi komentarjev nekdanjega portugalskega detektiva, ki je ocenil, da sta McCannova odgovorna za izginotje njune hčerke. Evropsko sodišče za človekove pravice je namreč ocenilo, da Goncalo Amaral ni omadeževal njunega ugleda v javnosti, ampak je do tega privedlo dejstvo, da sta bila za kratek čas v preiskavi uradna osumljenca.

Goncalo Amaral, portugalski detektiv, ki je sodeloval pri preiskavi izginotja Madeleine, je v svoji knjigi Truth of the Lie navedel, da so verjetno starši vpleteni v izginotje deklice. McCannova sta trdila, da je s tem omadeževal njun ugled in kršil njuno pravico do zasebnega življenja in domneve nedolžnosti. V pritožbi je navedeno, da jima portugalsko vrhovno sodišče ni omogočilo rabe ustreznih pravnih sredstev zaradi domnevnega obrekovanja, po tem, ko so sodniki leta 2017 zavrgli njun zahtevek.

ESČP je v torek odločil, da v omenjenem primeru ni bil kršen 8. člen Evopske konvencije o človekovih pravicah, ki govori o pravici do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja. Sodišče je ugotovilo, da je bil ugled para omadeževan zaradi dejstva, da sta bila za kratek čas uradna osumljenca v primeru, in ne zaradi izjav Amarala. "Sodišče je ocenilo, da tudi ob predpostavki, da je bil ugled pritožnikov omadeževan, to ni bilo zaradi trditev avtorja knjige, ampak zaradi sumov, izraženih zoper njiju, zaradi česar so ju tudi preiskovali (tožilstvo se je julija 2008 odločilo, da bo zadevo opustilo)," je v sodbi zapisal ESČP in navedel, da sta bila McCannova zaradi omenjenih sumov deležna velike medijske pozornosti. McCannova imata zdaj tri mesece časa, da se na odločitev pritožita, še poroča britanski Independent.

