McCarthy napovedal skorajšnjo zmago na volitvah za predsednika kongresa

Republikanci so si po 13. krogu volitev tesno izvolili prekinitev dela do 4. ure zjutraj po srednjeevropskem času, ker so čakali, da se v Washington vrneta dva McCarthyjeva podpornika, kar bi morda zadostovalo za zmago. McCarthy je novinarjem izrazil prepričanje, da bo izvoljen še nocoj.

Demokrati so od torka ostali enotni in so vse svoje glasove oddajali svojemu vodji Hakeemu Jeffriesu iz New Yorka ter vmes skupaj z ameriškimi komiki uživali v blamaži republikancev in McCarthyja. Republikanci so sicer zagotavljali, da z vsem skupaj ni nič narobe, ker je demokracija pač kaotična. Vendar pa je bila razlika s prejšnjimi leti, ko so bili republikanci enotni, ko je bilo treba, zelo očitna.