McCarthy zaenkrat brez zadostne podpore za predsednika predstavniškega doma

Pri sklicu prvega zasedanja 118. kongresa ZDA, ki je bil izvoljen na vmesnih volitvah sredi predsedniškega mandata 8. novembra lani, je prišlo do pričakovane zamude. Vodja republikancev Kevin McCarthy namreč nima zadostne podpore za izvolitev na položaj predstavniškega doma znotraj svoje poslanske skupine. Med 435 izvoljeni člani je tudi kongresnik George Santos, ki se je pod žarometi znašel zaradi svojega izmišljenega življenja.

Zasedanje predstavniškega doma se lahko začne šele po izvolitvi predsednika ali predsednice, kar je po navadi vodja republikancev ali demokratov v tem domu kongresa. Republikanci so 8. novembra osvojili tesno večino 222 glasov proti 212 v 435-članskem predstavniškem domu. Po volitvah je umrl eden od izvoljenih demokratov, zato bo en sedež v predstavniškem domu ostal prazen do izvedbe nadomestnih volitev. Kalifornijec Kevin McCarthy sicer za izvolitev potrebuje večino prisotnih članov predstavniškega doma, ki glasujejo. Glasovanje poteka tako, da vsak član na glas izreče ime kandidata, ki ga podpira, in pri tem lahko omeni kogarkoli, ne le članov predstavniškega doma. Glasovanje bi se moralo začeti ob 17. uri po srednjeevropskem času, vendar jutranja intenzivna pogajanja McCarthyja s poslanci znotraj njegove poslanske skupine, niso obrodila sadov in so se zavlekla.

icon-expand Kevin McCarthy FOTO: AP

McCarthy je vmes v izjavi za medije okrcal nezadovoljne republikanske poslance in jih obtožil, da ga izsiljujejo z zahtevami po visokih položajih v predstavniškem domu. Posvaril jih je, da se zasedanje kongresa ne more začeti, dokler ne bo izvoljen predsednik predstavniškega doma, s čimer po njegovih besedah sami zavlačujejo uresničevanje svojih načrtov. Ti večinoma vključujejo uvedbo preiskav proti predsedniku Joeju Bidnu, njegovi vladi ter družinskim članom, toda možnosti za to so majhne, saj bi moral tovrstne zakonodajne predloge potrditi senat, kjer imajo večino demokrati. Poleg tega se republikanci ukvarjajo tudi s kaosom, ki ga je povzročil George Santos, novoizvoljeni kongresnik z Long Islanda v New Yorku. Izkazalo se je, da je pred volitvami lagal o svoji izobrazbi, spolni usmeritvi, judovski dediščini in izvoru denarja, pozive k odstopu pa odločno zavrača. V dveh letih je George Santos iz malo znanega kandidata postal svetilnik nepričakovanega ponovnega vzpona republikanske stranke v globoko modri newyorški zvezni državi. A še pred zaprisego v kongresu so v javnost začele kapljati informacije o njegovem življenju, poroča New York Times. Santos je namreč priznal, da si je izmislil ključne dele poklicne in izobraževalne zgodovine. Nova poročila zdaj kažejo, da so se njegove laži začele že več let, preden je republikanec vstopil v politiko. Tako zvezni kot lokalni tožilci preiskujejo, ali je Santos v povezavi s svojimi financami in zavajajočimi izjavami storil tudi kazniva dejanja. Njegov odvetnik je na vprašanja o nenavadnem financiranju kampanje republikanca odgovoril, da je "smešno" namigovati, da so bila sredstva porabljena neodgovorno. Santosove preteklosti pa nista komentirala.

icon-expand George Santos FOTO: AP

K podrobnejšim pojasnilom njegovega vedenja je pozvalo več članov njegove stranke, Nick LaLota, ki je bil prav tako izvoljen v kongres, pa je zahteval preiskavo etične komisije predstavniškega doma. Da bo slednja preiskava izvedena, pa je prepričan tudi predstavnik Kentuckyja James R. Comer. "Kar je storil Santos, je sramota. Lagal je volivcem," je obsodil njegova dejanja. Še glasnejši pa so seveda iz vrst demokratov, ki želijo Santosa podvreči poglobljenemu nadzoru. Kongresnik Hakeem Jeffries je dejal, da je Santos "nesposoben za službo". Zapletena mreža Santosovih laži – od družinskega ozadja, do izobrazbe in služb A kako bodo laži vplivale na Santosov debi v kongresu, vključno z njegovimi nalogami v odborih, še ni znano. Svoje želje, da bi služil v odborih za finančne storitve ali zunanje zadeve predstavniškega doma, je sicer javno že izrazil. Kot je zagotavljal takrat, bi v teh sektorjih lahko veliko doprinesel zaradi svojih "14-letnih izkušenj na kapitalskih trgih in večkulturnega ozadja". A od takrat je priznal, da je lažno predstavljal svoje delo v finančnih storitvah, pod vprašaj pa so postavljeni tudi vidiki njegove dediščine.

Kongresnik je namreč trdil, da je odraščal v kletnem stanovanju v Jackson Heightsu, še do nedavnega pa je njegova biografija v kampanji pisala, da je Santosova mati Fatima Devolder postala "prva ženska na vodstvenem položaju v večji finančni instituciji". Dejal je tudi, da je njegova mati lastnoročno doživela in preživela napad 11. septembra 2001 ter da je nekaj let pozneje umrla. A tudi o tem naj bi kongresnik lagal. Devolderjeva je namreč umrla leta 2016, časopis brazilske skupnosti jo je takrat opisal kot kuharico. Podobno pa so se je spominjali tudi družinski prijatelji in nekdanji sostanovalci. Noben sogovornik The Timesa se ni mogel spomniti primera, da bi ženska delala v financah. Številni so zgodbo o službi v financah pravzaprav pripisali Santosovi nagnjenosti k ustvarjanju fantazij.

icon-expand George Santos med kampanjo FOTO: AP