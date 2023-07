McDonald's mora deklici, ki jo je opekel piščančji medaljon, plačati več kot 700 tisoč evrov

Pred štirimi leti je takrat štiriletna deklica utrpela opeklino druge stopnje, ko ji je na stegno padel piščančji medaljon iz priljubljene ameriške verige hitre prehrane. Njena mati je na sodišču dejala, da je zaposleni niso opozorili, da je lahko hrana neobičajno vroča. Dodala je, da njena zdaj že osemletna deklica vztraja, da si bo brazgotino odstranila. Floridska porota je McDonald'su naročila, da mora deklici izplačati več kot 700 tisoč evrov odškodnine.

icon-expand Olivia Caraballo in Philana Holmes FOTO: AP

Philana Holmes je leta 2019 zapeljala v McDonald's Drive-in restavracijo v kraju Tamarac na Floridi in naročila otroška menija za svoja dva otroka. Njena hčerka Olivia Caraballo je sedela na zadnjem sedežu, ko ji je Holmesova podala hrano in odpeljala stran. Ko je speljala, je deklici piščančji medaljon McNugget padel na stegno. Takrat štiriletnica je zaradi bolečine zakričala, zato je mama zapeljala na parkirišče in preverila, kaj se dogaja. Videla je, da se je piščančji medaljon zagozdil med dekličino stegno in varnostni pas. Na sodišču je Holmesova dejala, da je zaposleni v McDonald'su niso na nobeni točki opozorili, da bi lahko bila hrana neobičajno vroča. Odvetniki družine so prepričani, da je bila temperatura piščančjega medaljona več kot 93 stopinj Celzija, obramba pa je zagovarjala stališče, da temperatura medaljona ni bila višja od 71 stopinj Celzija. Predstavniki podjetja so se na sodišču branili, da morajo upoštevati pravila glede varnosti hrane. Ta po njihovih besedah med drugim narekujejo, da morajo biti piščančji medaljoni dovolj vroči, da preprečijo morebitne okužbe s salmonelo. Poleg tega so poudarili, da ne morejo odgovarjati za to, kaj se zgodi s hrano, ko enkrat zapusti okence njihove "drive-in" restavracije. Na sodišču so kot dokazni material med drugim predvajali fotografije opekline in zvočne posnetke dekličinih krikov.

icon-expand Posnetek nadzorne kamere iz drive-in restavracije FOTO: AP

Odvetniki dekličine družine so zahtevali 15 milijonov dolarjev (13,5 milijona evrov) odškodnine. Deklica je med dogodkom utrpela opeklino druge stopnje, še zdaj, ko je stara osem let, pa naj bi bila vidna brazgotina na njenem stegnu. Mama je na sodišču pričala, da Olivia svoji brazgotini na notranji strani stegna pravi "nagec" in da vztraja, da si bo brazgotino nekoč odstranila, poroča AP. McDonald'sovi odvetniki pa so dejali, da so se nevšečnosti za deklico končale, ko se je opeklina zacelila, kar naj bi se zgodilo v približno treh tednih po dogodku. Prepričani so bili, da je dekličina mama tista, ki ima "težave" s to brazgotino. Porotnikom so svetovali, da bi morala odškodnina v višini 156.000 dolarjev (140.000 evrov) zadostovati.

icon-expand Piščančji medaljoni McNuggets FOTO: Profimedia