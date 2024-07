McDonald's po padcu dobička v razmislek glede cen

Potrošniki so kritični do podjetja, ker je med pandemijo bistveno zvišalo cene. Kot je pojasnil vodja podjetja McDonald's v ZDA Joe Erlinger, se je sendvič Big Mac od leta 2018 v ZDA podražil za 21 odstotkov. Trenutno stane 5,29 dolarja (4,88 evra), poroča BBC.

Direktor podjetja McDonald's Chris Kempczinski je priznal, da je povišanje cen spodbudilo potrošnike k razmisleku o svojih nakupnih navadah. Kot je dejal, so slabi poslovni rezultati podjetje prisilili k temeljitemu premisleku o oblikovanju cen. Vlagateljem je pojasnil, da bo podjetje s popusti poskušalo zaustaviti upad prodaje.

Vodstvo podjetja je ob tem izpostavilo nedavne akcije, denimo menu Happy Meal za pet dolarjev (4,61 evra) v ZDA, in kampanjo v Združenem kraljestvu, v okviru katere lahko gostje izberejo tri jedi za tri funte (3,56 evra). Te akcije bodo predvidoma podaljšane.

Delnice podjetja so se podražile za tri odstotke, potem ko je Kempczinski zagotovil, da so zmožni izpeljati to strategijo. "Vemo, kako to storiti," je dejal in dodal, da sodelujejo s franšizojemalci, da bi izvedli potrebne prilagoditve.