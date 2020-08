McDonalds zaradi prikrivanja in uničevanja dokazov toži nekdanjega direktorja

Easterbrook se je zapletel v sporazumno razmerje z zaposleno in s tem izkazal "slabo presojo", so lani navajali v McDonaldsu, ko se je ta nekdanji izvršni direktor poslavljal s položaja. V elektronskem sporočilu, ki ga je poslal zaposlenim, je Steve Easterbrook takrat svoje razmerje označil za "napako" in v neskladju s politiko podjetja.

V podjetju so obrazložili, da so takratni dokazi kazali na sporazumno razmerje, odkrili pa so več intimnih sporočil in video klicev. Ameriška veriga restavracij s hitro prehrano sicer prepoveduje razmerja med svojimi zaposlenimi.

V McDonaldsu pa so zdaj pojasnili, da so naknadno ugotovili, da je Easterbrook lagal, prikrival in uničeval informacije, povezane z njegovim neprimernim vedenjem in razmerji s še tremi zaposlenimi. Eni od zaposlenih je tudi zagotovil izplačilo delnic, vrednih več sto tisoč dolarjev.