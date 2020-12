MacKenzie Scott donirala še 3,45 milijarde evrov 384 organizacijam

"Pandemija je uničujoča sila v življenjih Američanov, ki so bili že prej v stiski," je zapisala v svojem blogu na platformi Medium. "Gospodarske izgube in zdravstveni izidi so bolj prizadeli ženske, ljudi drugih barv kože in ljudi, ki živijo v revščini. Po drugi strani pa se je bistveno povečalo bogastvo milijarderjev," ugotavlja.

Kot pravi, so ji njeni sodelavci pomagali med več kot 6490 organizacijami izbrati tiste, ki delajo dobro, a so pogosto spregledane. Med prejemniki je znova kar nekaj HBCU šol in univerz. Med njimi je denimo Morgan State Univerza, ki ji je Scottova donirala 40 milijonov dolarjev (32,9 milijarde evrov). To je tudi največja zasebna donacija v zgodovini te šole. 50 milijonov dolarjev (41 milijonov evrov) je namenila tudi teksaški univerzi Prairie View A&M, za katero je to prav tako največja donacija doslej. Med zgodovinsko temnopoltimi šolami in univerzami so tudi Claflin, Virginia State in Dillard univerze.

Na seznamu organizacij, ki so prejele donacije, so tudi Goodwill, Meals on Wheels, YMCA & United Way, NAACP, Globalni sklad za ženske in organizacija ACE, ki ponuja ugodna posojila majhnim podjetjem. Svoje donacije usmerja v organizacije, ki delujejo v skupnostih, kjer je veliko pomanjkanje, rasna neenkost, prehranska negotovost in kjer nimajo veliko dostopa do donatorskih sredstev.

Kot je pojasnila Scottova, se izbire organizacij lotijo zelo resno in sistematično, s tem se prepričajo, da so te resnično zaupanja vredne in da ima njihovo delo vpliv na družbo. Prejemniki donacij nimajo do Scottove nikakršnih obvez.

To je že druga velika donacija odkar se je ločila od Jeffa Bezosa, ustanovitelja Amazona in najbogatejšega človeka na svetu. Do konca letošnjega julija je namreč že donirala 1,7 milijarde dolarjev (1,4 milijarde evrov) 116 organizacijam. Skupno je torej letos donirala že 5,9 milijarde dolarjev (4,85 milijarde evrov).

Scottova se je lani pridružila iniciativi Giving Pledge, ki so jo sprožili Warren Buffet ter Billin Melinda Gates. Z iniciativo želijo spodbujati najbogatejše ljudi na svetu, da donirajo večino svojega bogastva v dobrodelne namene. "Imam nesorazmerno veliko količino denarja, ki ga lahko delim," je Scottova zapisala v svoji zavezi.

Nekdanja zakonca očitno kar tekmujeta v filantropiji, saj je tudi Bezos precej odprte roke. Med drugim se je zavezal, da bo za ublažitev podnebnih sprememb namenil 10 milijard dolarjev (8,22 milijard evrov). Novembra je tako sporočil, da bo 16 organizacijam, ki delujejo na tem področju, doniral približno 800 milijonov dolarjev (657 milijonov evrov).

Scottova velja za 18. najbogatejšo osebo na svetu. Njeno premoženje je ocenjujejo na okoli 60,7 milijard dolarjev (50 milijard evrov). Po lanskoletni ločitvi od nekdanjega moža ji je pripadla četrtina Bezosovih delnic v Amazonu, kar naj bi takrat naneslo okoli 38 milijard dolarjev (31,2 milijarde evrov). MacKenzie je tudi pisateljica ter ustanoviteljica in izvršna direktorica organizacije za preprečevanje ustrahovanja Bystander Revolution.