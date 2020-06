Mečarica obiskala plažo v Primoštenu

Na Hrvaškem, natančneje v Primoštenu, so se obiskovalci morja na kratko srečali z neobičajnem gostom. Plavalce je namreč obiskala mečarica. Na posnetku, ki je objavljen na Facebooku, je videti, kako je mečarica priplavala prav do obale, kjer kroži in najverjetneje išče hrano. Čeprav se mečarice prehranjujejo predvsem z ribami, pa jedo tudi rake in glavonožce, piše MorskiHR .

Sicer pa gre za ribo iz družine Xiphias gladius, ki je cenjena za športni ribolov. Mečarica živi na odprtem morju in velja za enega največjih plenilcev. V dolžino zraste do 455 centimetrov, težka pa je lahko tudi 650 kilogramov.

Zgornja čeljust se mečarici oblikuje v sabljo, ki koristi za napad in obrambo. Mečarice so zelo hitre in okretne, živijo pa na globini od 200 do 800 metrov. Ima velike oči in rafiniran vid, na očesnih mišicah pa ima posebno tkivo, ki preprečuje izgubo toplote v možganih na velikih globinah. Podolgovato telo z močno repno plavutjo razkriva značilnosti pravega plenilca. Na vrhu je črno rjava, na trebuhu pa svetlejša.