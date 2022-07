Mečarica skočila na čoln in starejšo Američanko zabodla v dimlje

Skupina treh ribičev je odšla na ribarjenje, približno dva kilometra od obale Floride pa na trnek ujela mečarico. Ko so jo želeli z vrvico privesti k sebi, je riba kar naenkrat spremenila smer in zaplavala proti čolnu. Pognala se je iz vode in skočila na tisti del čolna, kjer je stala Katherine Perkins. Pri tem jo je zabodla v dimlje. "Vse se je zgodilo tako hitro, da sploh nisem mogla reagirati," je povedala.