Med 27 trupli, odvrženimi ob cesti, našli preživelega, ki je 'hlastal za zrakom'

Zambijska policija je sporočila, da preiskuje smrt 27 moških, domnevno etiopskih državljanov, katerih trupla so v nedeljo našli odvržena ob cesti v bližini glavnega mesta Lusaka. Med trupli so našli le eno osebo, ki je bila še živa. Moški so po besedah lokalne policije zelo verjetno zadušili med poskusom ilegalnega pobega iz Etiopije, kjer že dve leti divja državljanjska vojna.

Tiskovni predstavnik policije Danny Mwale je v izjavi povedal, da so ob cesti Chiminuka na območju Ngwerere v Lusaki v nedeljo našli skupaj 28 žrtev, starih od 20 do 38 let, od katerih je preživel le eden. 27 trupel je bilo prenesenih v mrtvašnico v Lusaki, "kjer čakajo na uradno identifikacijo in obdukcijo," edini preživeli pa je bil odpeljan na zdravljenje v bolnišnico, je sporočila lokalna policija, poroča CNN. Kot je za BBC povedal lokalni tiskovni predstvnik policije Danny Mwale, so se moški zelo verjetno zadušili med poskusom ilegalnega pobega iz Etiopije, trupla pa so bila nato odvržena. Etiopijci se sicer vedno bolj pogosto odločajo za obupane načine pobega iz druge najštevilčnejše afriške države, v kateri že dve leti divja državljanjska vojna. Po navedbah uradnikov za priseljevanje, na katere se sklicuje časnik Lusaka Times, nekatere etiopske državljane v Južnoafriški republiki privabijo z obljubami o možnostih zaposlitve, vendar so na koncu pridržani v slabih razmerah. Do odkritja prišlo manj kot dva meseca po odkritju trupel 25 Etiopijcev Do odkritja je prišlo manj kot dva meseca po tem, ko je policija v okrožju Mzimba v Malaviju našla množično grobišče s posmrtnimi ostanki 25 Etiopijcev. Dan zatem so v bližini našli še štiri trupla etiopskih državljanov, je takrat sporočila malavijska policija. Tako kot Malavi, ki je vse bolj priljubljena pot za tihotapce, je tudi Zambija opisana kot "tranzitna in ciljna država" za nezakonite migrante iz Afriškega roga, ki prečkajo južnoafriško državo z namenom, da bi dosegli Južnoafriško republiko. Julija so zambijski uradniki za priseljevanje prestregli več kot 50 Etiopijcev, ki naj bi bili v državo pretihotapljeni na poti v Južnoafriško republiko.