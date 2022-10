Med 9-urno operacijo možganskega tumorja igral saksofon

35-letni Italijan je bil pred eno najtežjih preizkušenj v svojem življenju. Odkrili so mu možganski tumor, vendar mu po zaslugi sodobne medicine in tehnologije to ni prekrižalo načrtov v življenju. V mednarodni bolnišnici v Rimu so mu tumor uspešno odstranili, a tokratna operacija je bila še nekoliko bolj posebna, saj je bil Italijan med 9-urnim posegom buden in pri polni zavesti, med operacijo pa igral še saksofon. Igranje inštrumenta je pomagalo tudi zdravniški ekipi, ki je imela ob glasbeni spremljavi pregled nad tem, ali lahko pacient usklajuje obe roki, si zapomni glasbo in ali lahko računa, komunicira in vidi.

Zdravniška ekipa je povedala, da je pacient, ki so ga poimenovali le C. Z., med operacijo igral pesem iz filma "Love story" iz leta 1970 in italijansko himno. Že pred operacijo je pacient zdravniški ekipi povedal, da je zanj bistvenega pomena, da ohrani svoje glasbene sposobnosti. To je pomembno tudi za kirurga, ki je med operacijo, ko je C. Z. igral saksofon, lahko preverjal različne funkcije možganov. Zdravniška ekipa je tako imela pregled nad tem, ali lahko glasbenik usklajuje obe roki, si zapomni glasbo, ali lahko računa, komunicira in vidi. 35-letnega moškega je operirala 10-članska mednarodna ekipa zdravnikov z najsodobnejšo opremo in pod vodstvom nevrokirurga in strokovnjaka za operacije, pri katerih je pacient buden, Christiana Brogna. "Operacija je bila uspešna, tumor smo odstranili, bolnik pa ne čuti nobenih posledic," je za CBS povedal Brogna. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Z napačno potezo lahko poškodujejo možgane in spremenijo bolnikovo osebnost Tumor se je nahajal v zelo zapletenem predelu možganov, možganske živčne poti pri pacientu pa so še veliko bolj zapletene, ker je pacientova dominantnejša roka leva, je sporočila zdravniška ekipa. Brogna, ki je opravil že več sto operacij možganov v budnem stanju pacienta, je dejal, da je bila ključ do izvedbe tako zapletene operacije priprava. "Vsak bolnik je edinstven, vsi možgani so edinstveni, zato moramo bolnika zelo dobro poznati." Ko opravljajo operacijo na možganih, so pozorni tudi na to, da ne poškodujejo bolnika kot osebe – z napačnimi potezami ali poškodbo možganov lahko namreč spremenijo bolnikovo osebnost in način njegovega čustvovanja, je pojasnil Brogna in dodal, da v operacijski sobi med posegom ponavadi vlada "mir in velika tišina". V tem primeru pa je ekipa prisluhnila spremljavi saksofona. 35-letni glasbenik je po operaciji uspešno okreval in po nekaj dneh že zapustil mednarodno bolnišnico Paideia v Rimu.