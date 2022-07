Med adrenalinsko vožnjo v zabaviščnem parku odleteli sedeži, umrla najstnica

Henrik Olsen , vodja parka, je za lokalni časnik Aarhus Stiftstidende nekoliko podrobneje opisal tragičen dogodek. Kot je dejal, sta se zadnja dva sedeža v vozilu odlomila od ostalih in visela pod vagonom. Povedal je, da so bili gostje ujeti do 10 metrov nad tlemi.

Policisti vzrok nesreče še preiskujejo. Kot je povedal eden od obiskovalcev zabaviščnega parka, pa je ob nesreči močno počilo. Ko je prišel do proge Kobra, so mimoidoči v bližini jokali.

V incidentu si je roko poškodoval tudi 13-letnik, je sporočila policija. Zaradi dogodka so morali zabaviščni park izprazniti in ga do konca dneva zapreti. Kot je še dejala danska policija, pričam nesreče in sorodnikom žrtev nudijo psihološko pomoč.

To sicer ni prva tovrstna nesreča na tej vožnji. Leta 2008, kmalu po tem, ko so ga odprli prvič, se je z naprave odlomil vagon in poškodoval štiri osebe.