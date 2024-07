Med aplavzom Netanjahuju kongresnica dvignila napis 'vojni zločinec'

S seboj je namreč imela loparček, na katerem je na eni strani pisalo "vojni zločinec", na drugi strani pa "kriv za genocid". Tega je ves čas držala uperjenega proti govorniškemu odru. Ko so številni kongresniki vstali in Netanjahuja pospremili z bučnim aplavzom, pa ga je 48-letnica dvignila visoko v zrak in tako izraelskemu premireju sporočala, kaj si misli o njemu.

"Potem, ko je bil priča temu, da je njegova sestra bila prisiljena jesti živalsko krmo, se je s svojo družino odločil, da organizira ljudsko kuhinjo, da nahrani svoje sestradane sosede," je zapisala Tlaibova na svojem profilu na omrežju X.

'Končati moramo to nepravično vojno. Ustaviti moramo genocid'

Pred Netanjahujevim nastopom je skupina progresivcev, zagovornikov človekovih pravic, nekdanjih uradnikov iz Bidnove administracije in nekaterih demokratskih poslancev sklicala novinarsko konferenco, na kateri so obsodili to, da so Netanjahuja povabili v Capitol Hill. Zavzeli so se tudi za ameriški embargo na dobavo orožja Izraelu in zahtevali prekinitev ognja. Pozivu so se pridružili demokratski poslanci Ayanna Pressley iz Massachusettsa, Greg Casar iz Teksasa, Pramila Jayapal iz Washingtona in Cori Bush iz Missourija. Ti so bili tudi med nekaj deset demokratskih članov kongresa, ki so bojkotirali Netanjahujev govor.

"Ta vojna, ta genocid, traja že več mesecev, ZDA pa so pošiljale bombe, ki so ubile starejše, dojenčke, starše, študente, novinarje in njihove svojce," je dejala Pressleyjeva. "ZDA morajo nemudoma ustaviti pošiljanje in prodajo napadalnega orožja državi Izrael. Končati moramo to nepravično vojno. Ustaviti moramo genocid," je dodala. Kot piše The Guardian, je knec junija neimenovani uradnik iz Bidnove administracije dejal, da je Washington od 7. oktobra Izraelu poslal vojaško pomoč v vrednosti 6,5 milijarde dolarjev (5,99 milijarde evrov).