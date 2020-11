Med aretiranimi tudi moški, ki je z napadalcem pred leti želel v Sirijo

Tri dni po terorističnem napadu v središču Dunaja se bo avstrijski parlament na izrednem zasedanju danes spomnil žrtev. Nato bosta kancler Sebastian Kurz in podkancler Werner Kogler podala izjavi, ki jima bo sledila razprava. Popoldne bo sledilo še redno zasedanje zveznega sveta.

Policija jenapadalca Fejzulaija Kujtima, 20-letnega simpatizerja Islamske države, rojenega v Avstriji, sicer pa po rodu Albanca iz Severne Makedonije, ubila.

Med 16 aretiranimi so po poročanju avstrijskih medijev tudi osebe, "osumljene sodelovanja v teroristični organizaciji". Ali gre v tem primeru za švicarska državljana, ki sta bila v preteklosti že pod drobnogledom organov pregona in sta prijateljevala z napadalcem, še ni povsem jasno. Omenja pa Kleine Zeitung med pridržanimi moškega, s katerim je napadalec leta 2018 skušal potovati v Sirijo. Oba naj bi se tam želela pridružiti Islamski državi, a so ju prijeli v Turčiji. Po nekaj mesecih zapora sta bila aprila 2019 premeščena v Avstrijo in obsojena na Dunaju. Danes 21-letni spremljevalec je dobil kazen 21 mesecev zapora, napadalcu pa so prisodili 22 mesecev zaporne kazni.

Po informacijah avstrijskih preiskovalnih organov sta očitno enako misleča tovariša skupaj obiskala tudi mošejo na Hasnerstraße na Dunaju, ki so jo v preteklosti že večkrat povezovali z radikalno islamsko sceno. Tam naj bi živela tudi Mohamed M. in Lorenz K., ki sta bila kot terorista IS obsojena na devet let zapora.

Med pridržanimi je tudi 18-letnik iz Bangladeša, proti kateremu so pristojni že vodili preiskavo zaradi sodelovanja v teroristični organizaciji.

"Po terorističnem napadu se preiskava nadaljuje s polno hitrostjo," še navajajo tuji mediji.