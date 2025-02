Med begom prevozil štiri rdeče luči, povsem uničil avtomobil

Kot poroča Net.hr, je zagrebška policija lovila moškega, ki ni želel ustaviti na njihove pozive. Z ustavljanjem so začeli, ko so ugotovili, da so na njegovem avtomobilu ukradene registrske tablice. A voznika to ni ganilo in je nadaljeval s hitro vožnjo. Ko je prišel do rdeče luči na križišču, se ni ustavil, ampak je nadaljeval z divjanjem in ogrožanjem prometa.