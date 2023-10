Med begom pred policisti zavil s ceste, umrlo najmanj sedem oseb

Nesreča se je zgodila na nemški avtocesti A94 blizu avstrijske meje. Kombi, v katerem je bilo več kot 20 potnikov, je pritegnil pozornost policije, voznik kombija pa je nato močno pospešil, da bi se ji izognil.

Sedem ljudi je umrlo, preostali, med njimi otroci, so bili večinoma lažje ranjeni, nekateri pa so utrpeli hujše poškodbe. Potnike so že odpeljali v bližnje bolnišnice, avtocesta proti Münchnu pa je za zdaj popolnoma zaprta. Državno tožilstvo je medtem sporočilo, da je uvedlo preiskavo.