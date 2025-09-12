Svetli način
Tujina

Med bojno nalogo strmoglavil ukrajinski Su-27, pilot umrl

Kijev/Moskva/Minsk, 12. 09. 2025 09.17 | Posodobljeno pred dvema minutama

STA , M.V.
Obrambno ministrstvo v Moskvi je danes sporočilo, da je ruska vojska prestregla 221 ukrajinskih dronov. Šlo je za enega najobsežnejših ukrajinskih napadov z droni od začetka ruske ofenzive. Medtem pa v regiji Zaporožje strmoglavilo ukrajinsko lovsko letalo Su-27. Pilot je umrl.

Ukrajinski Su-27
Ukrajinski Su-27 FOTO: AP

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so njihovi sistemi zračne obrambe ponoči prestregli in uničili 221 ukrajinskih brezpilotnikov, od katerih je bila več kot polovica usmerjena nad regiji Brjansk in Smolensk blizu meje z Ukrajino.

Več kot 30 dronov so sestrelili nad Sankt Petersburgom in regijo Leningrad, ki obkroža drugo največje rusko mesto, še devet pa nad Moskvo in okoliško regijo.

Tarča ukrajinskih napadov je bila v zadnjih dveh dneh tudi ruska regija Belgorod ob meji z Ukrajino, kjer je bila po navedbah guvernerja Vjačeslava Gladkova ubita ena oseba, še okrog 24 pa ranjenih.

Rusija je medtem z brezpilotniki napadla ukrajinsko regijo Sumi na severu države, pri čemer je v napadu na industrijsko območje na obrobju istoimenskega glavnega mesta regije izbruhnil požar. Poškodovanih je bilo več stavb in vozil, poročil o žrtvah pa ni bilo, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

O več kot 400 ruskih napadih so od četrtka zjutraj poročali v regiji Zaporožje, kjer je bil med operacijo na terenu ubit ukrajinski vojaški pilot lovskega letala Su-27, 30-letni major Oleksander Borovik. Vzroka za smrt pilota in padec letala niso navedli. Sporočili so le, da je pilot umrl med opravljanjem bojnih nalog.

Najostrejši spopadi so se sicer v četrtek po navedbah generalnega štaba ukrajinskih oboroženih sil odvijali na območju mesta Pokrovsk v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine, kjer si ruske sile prizadevajo, da bi prodrle globlje na ukrajinsko ozemlje.

