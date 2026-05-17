Tujina

Med bombardiranjem programira aplikacije: 'Ko kodiram, pozabim na vojno'

Gaza, 17. 05. 2026 19.17 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Programerji v Gazi delajo v skupnih prostorih

Medtem ko mu nad glavo brenčijo izraelski droni in v ozadju odmevajo sirene reševalnih vozil, 44-letni programer popravlja napake v aplikacijah za naročnike iz tujine. Delo mu ne prinaša le zaslužka, ampak tudi edini pobeg iz vsakodnevnega strahu.

Tarik Zaeem stoji sključen nad svojim prenosnikom, prebira kodo za savdsko aplikacijo za parkiranje in odpravlja napake v njenem bralniku črtne kode. Med tednom se vsak dan sprehodi po bombardiranih ulicah Gaze do skupnega delovnega prostora, kjer lahko dostopa do stabilne internetne povezave. Delo mu zagotavlja nujno potreben dohodek, hkrati pa tudi pobeg iz realnosti njegovega vsakdana, poroča AP News.

"Ko delam, pozabim na vse in se osredotočim samo na kodiranje," pravi. Ne razmišlja več o tem, kaj vse njegova družina potrebuje, pravi 44-letni programer, ki je ob začetku spopadov pobegnil v Egipt: "Neham razmišljati o zračnih napadih ali iskanju pitne vode. Ko sem na prenosniku, vse ostalo izklopim."

Tarik Zaeem je eden od številnih freelancerjev iz Gaze, ki kljub vojni za naročnike iz tujine programirajo in oblikujejo prek platform Freelancer.com, Upwork in Mostaql. Tako kot drugi v Gazi so se tudi oni včasih borili za hrano, vodo in zavetje, izgubili prijatelje in sorodnike ter videli, kako so njihove domove v izraelskih zračnih napadih zravnali s tlemi. Mnogi so nehali delati, drugi pa so nadaljevali, oblikovali logotipe za picerije v Kanadi, izdelali aplikacije za rezervacije za palestinske brivnice in ustvarili spletne strani za podjetja v Kuvajtu in Turčiji.

Skupni delovni prostori v Gazi

Digitalno samostojno delo je v Gazi postalo priljubljeno po letu 2007, ko je izraelska blokada močno prizadela kmetijstvo, proizvodnjo in druge tradicionalne panoge. Zaradi visoke brezposelnosti in dobre internetne povezljivosti so številni mladi diplomanti začeli iskati delo prek spleta za naročnike v tujini. Razvoj digitalnega sektorja so podprli tuji donatorji in nevladne organizacije z inkubatorji in programerskimi akademijami.

Med vojno je bilo poškodovanih več kot 75 odstotkov telekomunikacijske infrastrukture v Gazi, izpadi elektrike pa so pogosto oteževali izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in rokov. "Ko smo začeli, sta bila glavna težava elektrika in dostop do interneta. Zdaj je to manjši problem, ker so po Gazi odprli skupne delovne prostore," je povedal programski inženir Sharif Naim.

Med vojno je Naim ustanovil skupni delovni prostor Taqat Gaza, ki ga napajajo solarni generatorji in kjer lahko delavci na daljavo delajo v triurnih izmenah. Danes prostor uporablja več kot 500 freelancerjev, ki imajo tam celodnevni dostop do interneta in priložnosti za mreženje, kar je po Naimovih besedah prav tako zelo pomembno.

'Sanjamo o najpreprostejših stvareh'

Del takšnih skupnih prostorov je namenjen ženskam, od katerih so mnoge postale hranilke družine ali pa so med vojno potrebovale dodaten dohodek. Reem Alkhateeb, mati in grafična oblikovalka, je povedala, da poskuša najti čas za delo na spletu, hkrati pa se spopada z vsakodnevnimi bremeni preživetja, vključno s čakanjem v vrsti za hrano in vodo. Cene so se dvignile, njen mož pa je izgubil službo, zaradi česar se je njeno delo na svobodi iz dodatnega dohodka spremenilo v finančno rešilno bilko družine.

"Naše sanje niso več o razkošju ali velikih ambicijah. Sanjamo o najpreprostejših stvareh, ki bi že morale biti osnovne človekove pravice: elektrika, dostop do interneta, možnost normalnega življenja in dela," je dejala za AP News.

Plačila so za freelancerje v Gazi sicer otežena, ker so banke pogosto nedostopne, PayPal pa ni na voljo. Zato se zanašajo na posrednike v tujini ali drage gotovinske brokerje. Pri povezovanju z naročniki in prejemanju plačil jim pomagajo nekatere pobude, kot je Gaza Talents.

