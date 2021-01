Med čiščenjem snega na Hrvaškem našli dve trupli

Po tem, ko je Hrvaško ob zaključku vikenda zajelo obilno sneženje, so v ponedeljek zjutraj na območju naravnega parka Papuk našli dve zmrznjeni trupli. Uslužbenci zimske cestne službe so najprej našli eno mrtvo osebo na odseku ceste med Veliko in Jankovacem. Nekaj kilometrov naprej pa so nato odkrili še eno truplo, poroča portal 24sata.

Identiteta umrlih ni znana, neuradno pa omenjeni portal poroča, da naj bi bila prva oseba moški, za drugo pa se spola ne ve. Predvidevajo sicer, da gre najverjetneje za migranta, ki ju je med prečkanjem njihove države zajela snežna nevihta.