Tujina

Med člani Trumpovega Odbora za mir v Gazi Tony Blair in Trumpov zet

Washington, 17. 01. 2026 08.35 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Tony Blair in Donald Trump

Ameriški predsednik Trump je v petek razkril seznam članov Odbora za mir v Gazi, ki naj bi začasno nadzoroval delovanje območja Gaze in upravljal njegovo obnovo. Odbor bo vodil sam, v njem pa sta tudi ameriški državni sekretar Rubio in nekdanji britanski premier Blair.

Popolno uničenje v Gazi
Popolno uničenje v Gazi
FOTO: AP

V odboru, katerega vzpostavitev je predvidena v Trumpovem mirovnem načrtu za palestinsko enklavo, so tudi ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff, zet ameriškega predsednika Jared Kushner, predsednik Svetovne banke Ajay Banga, milijarder in lastnik investicijskega sklada Apollo Global Management Marc Rowan ter Trumpov svetovalec Robert Gabriel.

Trumpov zet Jared Kushner (v ospredju)
Trumpov zet Jared Kushner (v ospredju)
FOTO: AP

Kot je sporočil Donald Trump, bo vsak član odbora nadziral določen sektor, ki je potreben za stabilizacijo in dolgoročni uspeh Gaze, kar vključuje vzpostavitev vladnih struktur, odnose v regiji, obnovo, privlačnost za naložbe, financiranje v velikem obsegu in mobilizacijo kapitala.

Bela hiša je dodala, da bo bolgarski diplomat Nikolaj Mladenov visoki predstavnik za Gazo, ameriški general Jasper Jeffers pa bo vodil mednarodne stabilizacijske sile na palestinskem ozemlju.

Jasper Jeffers
Jasper Jeffers
FOTO: Profimedia

ZDA so sestavo odbora sporočile na dan, ko je začela delovati 15-članska palestinska tehnokratska uprava, ki bo v skladu z načrtom skrbela za vsakdanje življenjske zadeve in osnovne storitve v Gazi. Nedavno ustanovljena uprava bo delovala pod nadzorom odbora za mir.

Druga faza krhkega premirja v Gazi, ki je začelo veljati 10. oktobra pod pritiskom ZDA, predvideva tudi razorožitev Hamasa, postopen umik izraelskih vojakov iz Gaze in razporeditev mednarodnih stabilizacijskih sil v skladu s pogoji Trumpovega načrta, ki ga je novembra potrdil Varnostni svet ZN.

