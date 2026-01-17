Med člani Trumpovega Odbora za mir v Gazi Tony Blair in Trumpov zet

V odboru, katerega vzpostavitev je predvidena v Trumpovem mirovnem načrtu za palestinsko enklavo, so tudi ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff , zet ameriškega predsednika Jared Kushner , predsednik Svetovne banke Ajay Banga , milijarder in lastnik investicijskega sklada Apollo Global Management Marc Rowan ter Trumpov svetovalec Robert Gabriel .

Kot je sporočil Donald Trump, bo vsak član odbora nadziral določen sektor, ki je potreben za stabilizacijo in dolgoročni uspeh Gaze, kar vključuje vzpostavitev vladnih struktur, odnose v regiji, obnovo, privlačnost za naložbe, financiranje v velikem obsegu in mobilizacijo kapitala.

Bela hiša je dodala, da bo bolgarski diplomat Nikolaj Mladenov visoki predstavnik za Gazo, ameriški general Jasper Jeffers pa bo vodil mednarodne stabilizacijske sile na palestinskem ozemlju.