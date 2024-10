Med delanjem selfija ga je do smrti poteptal slon

Gozdni čuvaji, ki delajo na območju, so slona, poimenovanega CME3, sicer označili za velikega in agresivnega, v gozd Gadčiroli v zvezni državi Maharaštra pa je prišel iz sosednje zvezne države Čhatisgar. Slon je po navedbah indijskih medijev med novembrom 2023 in majem 2024 v treh zveznih indijskih državah ubil sedem ljudi.

"Bližnje vasi smo že obvestili, naj sprejmejo previdnostne ukrepe, in v vsako vas napotili osebje," je povedal Vivek Kandekar, glavni odgovorni za varovanje gozdov v Maharaštri. "Naše osebje na terenu, skupaj z ekipo za hitro reševanje. Osebje je dejavno na tem območju in obvešča lokalne prebivalce o prisotnosti divjih slonov ter o tem, kaj storiti in česa ne smejo storiti, ko imajo opravka z njimi," je povedal za Indian Daily.

Indija je po številu smrti, ki so se zgodile med delanjem selfijev, na prvem mestu. Na drugem ji sledijo ZDA, tretja pa je Rusija. Po podatkih revije Journal of Travel Medicine je bilo v svetu med leti 2008 in 2021 379 zabeleženih smrti med poskusi 'samoportretiranja'.

Moškega v južni Indiji je v začetku februarja do smrti poškodoval azijski lev, potem ko je človek skočil v njegovo ogrado, da bi posnel selfi z živaljo. Leta 2021 je nek drugi slon do smrti poteptal moškega, ko je ta prav tako poskušal posneti selfi z živaljo.