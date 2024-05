Pijan 17-letnik s porschejem ubil dve osebi, za kazen mora napisati esej

Nesreča se je zgodila pretekli konec tedna v mestu Pune v indijski zvezni državi Maharaštra. Pijan 17-letnik je s porschejem divjal po mestu in v nekem trenutku trčil v motor, pri tem pa ubil dve osebi. Policija je mladoletnika prijela in ga privedla pred sodišče za mladoletnike. Slednje ga je po zaslišanju in plačilu varščine izpustilo na prostost. Za kazen mu je sodnik naložil 15 ur družbenokoristnega dela, napisati pa mora tudi esej o varnosti v cestnem prometu, poroča CNN.

(Pre)mila kazen je izzvala ogorčenje javnosti in politikov. "To je grozovit zločin," je dejal namestnik glavnega ministra v tej zvezni državi Devendri Fadnavis. Kot je pojasnil, je fant star 17 let in osem mesecev, v skladu s spremembami indijske zakonodaje iz leta 2015 pa bi mu lahko sodili enako kot odraslemu. "To je bila presenetljiva odločitev," je sodbo sodišča komentiral Fadnavis.

Posnetki nadzornih kamer, ki so se razširili po družbenih omrežjih, prikazujejo porscheja, ki nekaj trenutkov pred nesrečo z veliko hitrostjo vozi po glavni prometnici. Šef policije v mestu Pune Amitesh Kumar je pojasnil, da so policisti prijeli očeta mladoletnika, saj mu je dovolil voziti avtomobil, kljub temu da ni imel izpita. Indijci lahko v skladu z zakonodajo vozijo, ko dopolnijo 18 let.