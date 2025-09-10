Svetli način
Tujina

Med dogodkom na kampusu odjeknili streli, zadet konservativni aktivist

Orem, 10. 09. 2025 21.14 | Posodobljeno pred 6 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
0

Višji direktor za odnose z javnostmi na Univerzi Utah Valley v Oremu je potrdil, da so med dogodkom na njihovem kampusu odjeknili streli. "Lahko potrdimo, da je bil ustreljen Charlie Kirk, ne vemo pa, v kakšnem stanju je," je dejal Scott Trotter. Kirk je ustanovitelj konservativne mladinske aktivistične organizacije Turning Point USA in vplivni zaveznik ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Charlie Kirk
Charlie Kirk FOTO: AP

Charlie Kirk, ustanovitelj konservativne mladinske aktivistične organizacije Turning Point USA, je bil ustreljen med dogodkom na univerzi Utah Valley, so po poročanju portala ABC News sporočili viri iz organov pregona.

Slednje je kasneje po poročanju BBC potrdil tudi višji direktor za odnose z javnostmi na univerzi Scott Trotter, ki pa ne ve, v kakšnem stanju je konservativni aktivist. Dodal je, da napadalca še niso prijeli ter da bo kampus zaprt do konca dneva.

Ameriški predsednik Donald Trump in njegov podpredsednik JD Vance sta se že odzvala na strele in ljudi pozvala k molitvi za Kirka. Podobno je sporočil tudi ameriški minister Pete Hegseth.&nbsp;

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zmaga Ukrajini
10. 09. 2025 21.30
Trampelj je mirovnik in duhovni oče naroda, ki skrbi za vse svoje državljane...🤔 Zelo je "povezovalen". In rezultati so tu....
ODGOVORI
0 0
pusi
10. 09. 2025 21.30
+1
Divjaki levaški....
ODGOVORI
1 0
Rothschild1
10. 09. 2025 21.27
+0
Kar se dogaja v Ameriki in po svetu je zastrasujoce. Levi FASISTI zopet dvigujejo glave in zelijo utisati in likvidirati vse tiste, ki mislijo drugace od njih.
ODGOVORI
3 3
Tenma
10. 09. 2025 21.26
+1
Želim vse naj naj za vsakega, sm če preživi, bo to reklama in pol zanj.
ODGOVORI
1 0
