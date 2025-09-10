Med dogodkom na kampusu odjeknili streli, zadet konservativni aktivist

Charlie Kirk, ustanovitelj konservativne mladinske aktivistične organizacije Turning Point USA, je bil ustreljen med dogodkom na univerzi Utah Valley, so po poročanju portala ABC News sporočili viri iz organov pregona.

Slednje je kasneje po poročanju BBC potrdil tudi višji direktor za odnose z javnostmi na univerzi Scott Trotter, ki pa ne ve, v kakšnem stanju je konservativni aktivist. Dodal je, da napadalca še niso prijeli ter da bo kampus zaprt do konca dneva.

Ameriški predsednik Donald Trump in njegov podpredsednik JD Vance sta se že odzvala na strele in ljudi pozvala k molitvi za Kirka. Podobno je sporočil tudi ameriški minister Pete Hegseth.