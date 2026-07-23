Oborožen z nožem v banki zadrževal talce, ena oseba umrla

Med dramo s talci na Bavarskem ena oseba umrla

Med dramo s talci na Bavarskem ena oseba umrla AP

Med dramo s talci na Bavarskem ena oseba umrla

Med dramo s talci na Bavarskem ena oseba umrla AP

Med dramo s talci na Bavarskem ena oseba umrla

Med dramo s talci na Bavarskem ena oseba umrla AP

Med dramo s talci na Bavarskem ena oseba umrla

Med dramo s talci na Bavarskem ena oseba umrla AP

Policija je 20-letnega napadalca, državljana Nemčije, aretirala. Pred tem so se z njim skušali pogajati, vendar neuspešno. Več podrobnosti o motivu in morebitnem ozadju napada pa nemške oblasti ne razkrivajo, poroča tagesschau.

Tiskovna predstavnica tamkajšnje policije je potrdila, da so eno osebo pripeljali v bolnišnico. Poškodovanemu moškemu naj bi samemu uspelo pobegniti iz banke, a so bile poškodbe prehude.

Policija je pred aretacijo 20-letnika uspela rešiti dva talca. Na prizorišču sta bili posebna policijska enota in helikopter.