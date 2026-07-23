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Oborožen z nožem v banki zadrževal talce, ena oseba umrla

Regensburg, 23. 07. 2026 18.41 pred 1 uro 1 min branja 20

Avtor:
STA N.L.
Med dramo s talci na Bavarskem ena oseba umrla

V bančni poslovalnici v Regensburgu na vzhodu Bavarske je 20-letni moški, oborožen z nožem, zajel talce. Enega moškega, šlo naj bi za bančnega uslužbenca, je tako hudo ranil, da je pozneje v bolnišnici umrl.

Policija je 20-letnega napadalca, državljana Nemčije, aretirala. Pred tem so se z njim skušali pogajati, vendar neuspešno. Več podrobnosti o motivu in morebitnem ozadju napada pa nemške oblasti ne razkrivajo, poroča tagesschau.

Tiskovna predstavnica tamkajšnje policije je potrdila, da so eno osebo pripeljali v bolnišnico. Poškodovanemu moškemu naj bi samemu uspelo pobegniti iz banke, a so bile poškodbe prehude.

Policija je pred aretacijo 20-letnika uspela rešiti dva talca. Na prizorišču sta bili posebna policijska enota in helikopter.

Regensburg talci Bavarska policija

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KOMENTARJI20

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cekinar
23. 07. 2026 19.51
Zaka pa ne objavite imena in priimka napadalca?a je bil to Hans,Wolfgang,Helmut al kdo? še zdaj ne vem.
Odgovori
+1
1 0
Valkidžija
23. 07. 2026 19.54
Munib ali pa Ahmet.
Odgovori
+1
1 0
Artechh
23. 07. 2026 19.39
Zakaj teh trzav nima poljska? Oz zanemarljivo v priejavi z , nemcijo, francijo, anglijo,…. Ajaaaa spodobno migrantsko politiko. Rece se ji streljaj na meji ce kdo hoce cez brez papirjev
Odgovori
+8
8 0
Anonymous88
23. 07. 2026 19.30
Ko v članku vidim "državljan Nemčije" je vedno moja prva misel Ahmed 😅😅😅
Odgovori
+15
15 0
slayer2
23. 07. 2026 19.38
Ali pač Abdul!!!
Odgovori
+6
6 0
IKOSS
23. 07. 2026 19.25
Nož v vlogi učinkovitega orožja! Najverjetneje se vsi strinjamo, da je bil tudi z docela vsakdanje dosegljivim sredstvom ta morilec dovolj učinkovit, da to predstavlja resen družbeni problem. Regulacija sredstev takšnih incidentov ne reši, a vendar nekateri ta pristop brezkompromisno zagovarjajo. To pa ne le ne prinaša želenih rezultatov, temveč onemogoča razprave o dejanskih vzrokih in učinkovitih rešitvah.
Odgovori
+6
6 0
Bolfenk2
23. 07. 2026 19.10
Tako je ko zblojena multikulti država podari državljanstvo ilegalnim prišlekom.
Odgovori
+20
21 1
bohinj je zakon
23. 07. 2026 19.08
Balkan v akciji?
Odgovori
+7
8 1
Kameleon Kiddo
23. 07. 2026 19.02
Kaj je rasisteki? Se spet vžigamo po nepotrebnem? Najhuuujša oblika egoizma je rasizem....
Odgovori
-26
1 27
Oblastljudstvu
23. 07. 2026 19.06
Dokler nebo nekdo nekomu od tvojih sorodnikov nekaj naredil. Potem boš spremenil mnenje. Auslander raus
Odgovori
+22
23 1
Razumnež
23. 07. 2026 19.07
A moramo biti politično korektni in biti tiho in ne povedati resnice? Pač da ne bomo rasisteki? Res gre morda za nemškega državljana.... samo se je očitno preveč nastavljal soncu in to ne 1x, ampak kar večrkat.
Odgovori
+24
24 0
mmickica
23. 07. 2026 19.01
Ti "drzavljani" bodo unicili Evropo. Sami smo si krivi.
Odgovori
+19
19 0
Vladimir.Krutov
23. 07. 2026 19.16
to je šele začetek....
Odgovori
+8
8 0
Artechh
23. 07. 2026 18.58
“Drzavljan” necesa je v evropi tok vredno kot moja velka potreba zjutraj. Dam roko v ogenj da ni nemc nemc
Odgovori
+18
18 0
boslo
23. 07. 2026 18.56
Razume nemško?
Odgovori
+13
13 0
IskraLJ
23. 07. 2026 18.58
Samo alb
Odgovori
+7
8 1
jedupančpil
23. 07. 2026 18.56
extreeme ingenering
Odgovori
+8
9 1
Naiskreni
23. 07. 2026 18.53
Pobiram stave o poreklu... 😁
Odgovori
+14
15 1
Tami69
23. 07. 2026 18.49
Nemca?
Odgovori
+9
10 1
patogen
23. 07. 2026 18.49
Psihične težave...vsakič, ko je zraven nož.
Odgovori
+15
17 2
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