Med družinskim dopustom dobil prijavo zaradi posilstva sobarice

Kot piše Slobodna Dalmacija, je v tem hotelu pred tem nekaj dni bival na družinskem dopustu s soprogo in z dvema otrokoma, takrat pa so se ravno odpravljali domov in so pakirali.

Preiskovalni sodnik splitskega županijskega sodišča je odredil enomesečni pripor za 33-letnega državljana BiH, ki so ga aretirali 30. junija zvečer zaradi suma, da je tistega jutra v enem izmed hotelov na Makarski rivieri posilil 12 let starejšo žensko.

Kazenska prijava mu očita, da je ob pol 10 zjutraj stopil v hotelsko sobo, v kateri je bila 45-letna sobarica, s katero je začel razpravljati o poškodovanju ene od postelj. Nato pa naj bi jo nenadoma potegnil k sebi in začel poljubljati, kot navaja prijaviteljica. Ta pravi, da se mu je upirala in zahtevala, da preneha, vendar naj bi jo porinil na posteljo, z desno roko jo je držal za levo rame, z drugo roko pa si je slekel hlače in jo prisilil, da ga najprej oralno zadovolji, kljub upiranju pa jo nato še posilil, prijavo povzema omenjeni časnik.

Sobarica je uspela pobegniti, ko se je obrnil, da bi odšel na stranišče, in takrat ga je odrinila z nogami, še piše v prijavi.

Po dogodku je Banjalučan odšel na plažo, kjer je ves dan preživel z družino, pozno popoldne so se odjavili iz hotela in odpravili domov, aretirali pa so ga na mejnem prehodu z Bosno in Hercegovino, ko so hrvaški policisti med pregledom dokumentov ugotovili, da ga iščejo njihovi makarski kolegi.

Priznal spolni odnos, zanikal uporabo sile

Po informacijah Slobodne Dalmacije je bil moški ob aretaciji popolnoma v šoku, na zaslišanju pa se je psihično zlomil in se razjokal ter ponavljal, da ne more verjeti, da se mu to dogaja. Priznal je, da je res imel spolni odnos s sobarico, za katerega pa trdi, da je bil sporazumen in da ni uporabil nikakršne sile. Dejal je tudi, da je imel v prejšnjih dneh nekajkrat verbalno in neverbalno komunikacijo z uslužbenko hotela, ki je nakazovala na to, da z njene strani obstaja določena mera zanimanja zanj.

Omenjeni časnik, ki se sklicuje na neuradne informacije, piše tudi, da je bila 45-letnica po prijavi posilstva odpeljana na zdravniški pregled, ki pa naj ne bi pokazal nobenih znakov nasilja. Če pa bo preiskava pokazala, da je ob uporabi sile ali groženj do posilstva res prišlo, 33-letniku grozi kazen od treh do 10 let zapora.

Njegovo obrambo je prevzel znani splitski odvetnik Vinko Gulišija, ki je za Slobodno Dalmacijo dejal, da podrobnosti ne želi razkrivati, meni pa, da način razvoja dogodkov, kot je opisan v kazenski prijavi, "fizično ni izvedljiv". Prepričan je, da bo preiskava dokazala nedolžnost njegovega klienta.