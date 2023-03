Med evakuacijo iz poplavljene vasi 17-letnika ugriznil krokodil

Avstralsko severno ozemlje še vedno pretresajo poplave. Med evakuacijo, pri kateri je pomagala tudi vojska, pa je enega od najstnikov ugriznil krokodil. Napad je preživel, zaradi ugriza v nogo pa je na zdravljenju v bolnišnici.

Krokodil je 17-letnika ugriznil v zadnji del noge, medtem ko je skupaj s sovaščani zapuščal poplavljeno območje. Odpeljali so ga na zdravljenje v lokalno kliniko, poroča BBC. Na pomoč več oddaljenim območjem, ki so jih po močnem deževju prizadele poplave, so poklicali tudi avstralske obrambne sile. Vladni minister NT Chansey Paech je dejal, da so iz Kalkarindjija odpeljali okoli 700 ljudi, med njimi tudi 35 poškodovanih. "Avstralsko obrambno ministrstvo nam je dalo tri velika letala, dva C130 in enega C27. Delamo na tem, da bi evakuirane prepeljali v mesto Katherine," je tvitnil.

icon-expand Krokodil FOTO: Shutterstock

Kot je pojasnila Paechova tiskovna predstavnica, so poplave prinesle dodatno tveganje, saj so bili krokodili in ljudje razseljeni. "Ko reka prestopi bregove, so povsod," je povedala za BBC. Evakuirane ljudi bodo namestili v prostore, ki so bili v času pandemije urejeni za preživljanje karanten. Otroci bodo tam lahko obiskovali lokalne šole, so povedali uradniki.