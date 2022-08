Med evakuiranimi iz hrvaških term tudi Slovenci, prišlo naj bi do iztekanja klora

Malo po 18. uri se je začela evakuacija obiskovalcev toplic. Po poročanju hrvaških medijev so obiskovalce toplic iz notranjih in zunanjih bazenov usmerili proti izhodu na parkirišče. Ljudje so območje zapustili v kopalkah in haljah, enega moškega je slabost oblila na parkirišču, kjer ga je nato obravnavala reševalna ekipa. Na kraj so nato prišle vse ekipe nujne medicinske pomoči krapinsko-zagorske županije. Poleg njih tudi gasilci, policija in pristojni inšpektorji.

"Iz Term Tuhelj smo v obravnavo prejeli deset ljudi," je sprva sporočil direktor Splošne bolnišnice Zabok Tihomir Vančina. Kmalu je se je število hospitaliziranih povzpelo na 16. Ena oseba je na intenzivnem oddelku, kjer jo opazujejo, ker ima še druge pridružene bolezni, še dve osebi prejemata kisik. Vančina je pojasnil, da ima večina težave z zajemanjem sape in srbenjem. Med obravnavanimi osebami ni otrok, je povedal. Nekateri obiskovalci naj bi utrpeli celo otekline, poroča Jutarnji list.

Po neuradnih informacijah so iz toplic evakuirali vse ljudi. Pristojni še ne morejo potrditi, da gre za zastrupitev s klorom, saj pristojne službe opravljajo preiskavo, poroča RTL. Jutarnji list še poroča, da je vzdrževalec bazenov okoli bazenov posul sredstvo, ki pa naj ne bi prišlo v stik z vodo v bazenu.