Med festivalom z injekcijami napadli 145 oseb, hospitaliziranih več žensk

Po napadu je bilo hospitaliziranih več kot ducat žensk in mladoletnih deklet. Uradniki še niso sporočili, ali se je v tekočini skrivala droga za posilstvo, kot sta na primer Rohypnol ali GHB. Po vbodu naj bi sicer žrtve poročale o zmedenosti, zaradi česar so bile tudi ranljivejše za morebitne spolne napade.

Še pred festivalom so sicer nekateri vplivneži opozarjali, da so zasledili zapise o tovrstnih napadih na ženske. Načelnik pariške policije Laurent Nuñez je za francosko televizijsko hišo CNews povedal, da gre za izjemno resen incident, spletne pozive k injiciranju žensk pa je označil za "popolnoma idiotske".

Župan francoskega mesta Metz, kjer so aretirali dva osumljenca, François Grosdidier, je na družbenem omrežju sporočil, da so v njegovem mestu zabeležili 17 žrtev, starih med 14 in 20 let. "Opis napadalca z injekcijo je bil posredovan Centru za urbani nadzor (CSU). Občinski policisti so ga identificirali na ulici Rue Serpenoise, ga aretirali in predali nacionalni policiji ter pravosodnim organom. Upam, da bo preiskava pomagala identificirati druge napadalce," je dejal župan.

Policija je sicer sporočila, da je bilo med festivalom po vsej državi zaradi različnih obtožb pridržanih več kot 370 oseb. 14 udeležencev festivala naj bi med zabavo utrpelo hujše poškodbe. Med njimi je tudi 17-letnik, ki so ga na ulici našli z več vbodnimi ranami v predelu trebuha.

Poškodovanih je bilo tudi 13 pripadnikov organov pregona.