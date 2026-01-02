Med fotografiranjem v Dubrovniku turista odnesli visoki valovi

Po obsežni iskalni akciji, ki je potekala v izjemno težkih vremenskih razmerah, so moškega našli mrtvega. Kot je za net.hr potrdil kapitan Mato Kekez, so truplo našli okoli 400 metrov pred zalivom Pile in ga izvlekli na kopno. Moškega so iskali tri ure.

Morje je danes zelo razburkano, petmetrski valovi pa so resno ogrozili tudi reševalne ekipe.