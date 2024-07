Med gledanjem finala odjeknila eksplozija, ubitih več ljudi

V nedeljo zvečer se je kot drugod po svetu v Mogadišu v priljubljeni kavarni zbrala množica nogometnih navdušencev, da bi spremljali finale evropskega prvenstva med Španijo in Anglijo. A njihovo veselje in sproščenost nista trajala veliko časa. Med prvim polčasom je namreč eksplodiral avtomobil bomba, ki je bil parkiran pred kavarno.

Med napadom je bila kavarna polna ljudi, predvsem mlajših, nekateri so bili tudi zunaj in spremljali tekmo na pločniku. "Med prvim polčasom smo zaslišali glasno, grozljivo eksplozijo. Vsi smo se odločali, kako se čim prej rešiti," je dejal eden od preživelih za BBC. "Videl sem poškodovane ljudi, ki so kričali na pomoč, in druge, ki niso vedeli, kaj storiti."