Med Goricama se je sprehajal medvedji mladič, z drevesa so ga spravili italijanski gasilci

Slednji so obvestilo o medvedjem mladiču dobili pozno ponoči in se odpravili na ulico Giustiniani, le malo stran od mejnega prehoda Rožna Dolina. Kot je za Primorski dnevnik povedal Thomas Acconcia, so mladiča ujeli ob 1.30 uri ponoči. "Ustavili smo se, ko smo ga zagledali, ko pa nas je tudi sam videl, se je ustrašil in splezal na drevo." Kot je povedal, so nato prišli gasilci in kosmatinca odpeljali na varno. Časnik tudi piše, da so medvedko z mladičema opazili v več krajih na Goriškem.

OKC Nova Gorica je bil v ponedeljek okoli 20. ure s strani občanov obveščen, da se na območju Rožne Doline in Ajševice klati medvedji mladič. O tem so obvestili pristojne službe, so nam povedali novogoriški policisti. Mladič se je nato odločil, da bo svoj nočni potep nadaljeval v Gorici, kjer pa je splezal na drevo. Italijanski gasilci, ki so se nato odzvali na klic, so ob prijetju zapisali, da je medvedek na varnem in predan pristojnim, ki bodo zanj tudi poskrbeli.