Med hadžem umrlo več kot 500 ljudi, temperature dosegle 50 stopinj Celzija

"Vsi Egipčani so umrli zaradi vročine, razen enega, ki se je smrtno poškodoval v gneči," je dejal eden izmed arabskih diplomatov za Guardian. Egiptovski romarji so bili najbolj na udaru, saj si veliko njih pred odhodom ne zagotovi vizumov za hadž, da bi prihranili denar. Romarji, ki nimajo vizumov, ne morejo dostopati do klimatiziranih prostorov, ki jih zagotavljajo savdske oblasti na poti. O smrtnih žrtvah poročajo tudi Indonezija, Iran in Senegal.

V Savdski Arabiji so izredno visoke temperature, kar otežuje romarjem hadž.

Poškodovanih je okoli 2000 romarjev, vsi so utrpeli vročinski udar. Romanje namreč terja veliko energije, temperature pa se v Savdski Arabiji vsako leto zvišajo za 0,4 stopinje Celzija. Kot je sporočil savdski meteorološki center, so se temperature v ponedeljek dvignile na skoraj 52 stopinj Celzija. Savdski zdravstveni uradnik je pojasnil, da je ministrstvo do zdaj obravnavalo več kot 2700 romarjev, ki so zboleli zaradi vročine. A najbolj zveste romarje ne odžene niti vročina. "Hadž je težka naloga, zato se je treba potruditi in opraviti obrede tudi v težkih razmerah," je dejal eden od romarjev.

Hadž je letno romanje milijonov muslimanov v Meko, kjer nato opravljajo verske obrede, ki jih je prerok Mohamed pred 14 stoletji naučil privržence. Po podatkih savdskih oblasti se je hadža letos udeležilo približno 1,8 milijona romarjev, od tega kar 1,6 milijona iz tujine.

Savdske oblasti so sicer opozorile, naj romarji ostanejo hidrirani in se izogibajo bivanju na prostem v najbolj vročih urah med 11. in 15., zato je bilo veliko romarjev videti z dežniki. Vendar kljub temu številni obredi hadža, vključno z molitvami na gori Arafat, potekajo na prostem podnevi in trajajo več ur. Nekateri romarji so opisovali scene, ki so jim bili priča na poti, na cesti so namreč ležala negibna trupla, reševalne službe pa so hitele z ene strani na drugo.

Hadž