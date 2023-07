Med iskanjem razbitin podmornice Titan izgubili daljinsko vodeno plovilo

Ladja Pelagic Research Servicesa se je nahajala dobrih 78 metrov od ladje, ki je plula pod bahamsko zastavo, in je imela na krovu dve daljinsko vodeni vozili.

Medtem ko so enega od robotov potopili več kot 2,7 kilometra globoko, se je drugo daljinsko vodeno plovilo med potopom izgubilo, najverjetneje zaradi preseženih zmožnosti robota, je povedal Cassano in dodal, da je to dokaz, za kako zahtevno in požrtvovalno akcijo je šlo.

Na začetku so se sicer pripravljali na reševanje podmornice. Razmišljali so tudi, kako na zmogljiv globokomorski robot Odysseus 6K integrirati dvižno vrv, s katero bi lahko dvignili pogrešano podmornico.

A kmalu se je reševanje pogrešanih spremenilo v iskanje razbitin, saj je postalo jasno, da potniki nimajo več možnosti preživetja.