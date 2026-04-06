Tujina

Med iskanjem pirhov našli stekleničko z napisom polonij 210

Stuttgart, 06. 04. 2026 15.46 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Strokovnjaki nemškega ministrstva za okolje naj bi vsebino stekleničke analizirali jutri. (Fotografija je simbolična)

Blizu Stuttgarta na jugozahodu Nemčije sta dva moška med iskanjem pirhov našla stekleničko z napisom polonij 210. O najdbi morebitne radioaktivne snovi sta obvestila oblasti, ki so sprožile obsežno operacijo. Polonij 210 je potencialno smrtonosna radioaktivna snov, še zlasti nevaren je, če ga človek vdihne ali če se absorbira skozi kožo prek odprtih ran.

50-mililitrsko stekleničko z rdečim pokrovčkom in napisom polonij 210 so včeraj odkrili na vrtu med iskanjem velikonočnih jajčk v kraju Vaihingen an der Enz severozahodno od Stuttgarta. Ker je polonij 210 potencialno smrtonosna radioaktivna snov, so oblasti sprožile obsežno operacijo, v kateri so sodelovali gasilci.

Poveljnik tamkajšnjih gasilcev Andy Dorroch je dejal, da so na kraju najdbe opravili začetne meritve za odkrivanje radioaktivnosti, vendar so bile vse negativne. Dodal je, da moška nista poškodovana.

Strokovnjaki nemškega ministrstva za okolje so stekleničko varno odstranili z vrta, njeno vsebino pa naj bi po navedbah mestnega sveta analizirali jutri.

Radioaktivni polonij 210, potencialno smrtonosna radioaktivna snov, je po podatkih nemškega urada za zaščito pred sevanjem še zlasti nevaren, če ga človek vdihne ali če se absorbira skozi kožo prek odprtih ran.

S to snovjo so zastrupili nekdanjega ruskega vohuna in kasnejšega kritika Kremlja Aleksandra Litvinenka. Polonij 210 je zaužil s čajem, ki ga je spil v londonskem hotelu Millennium, novembra 2006 pa je umrl. Med umiranjem je obtožil Rusijo, da je naročila njegov umor.

