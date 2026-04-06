Med iskanjem pirhov našli stekleničko z napisom polonij 210

50-mililitrsko stekleničko z rdečim pokrovčkom in napisom polonij 210 so včeraj odkrili na vrtu med iskanjem velikonočnih jajčk v kraju Vaihingen an der Enz severozahodno od Stuttgarta. Ker je polonij 210 potencialno smrtonosna radioaktivna snov, so oblasti sprožile obsežno operacijo, v kateri so sodelovali gasilci.

Poveljnik tamkajšnjih gasilcev Andy Dorroch je dejal, da so na kraju najdbe opravili začetne meritve za odkrivanje radioaktivnosti, vendar so bile vse negativne. Dodal je, da moška nista poškodovana.

Strokovnjaki nemškega ministrstva za okolje so stekleničko varno odstranili z vrta, njeno vsebino pa naj bi po navedbah mestnega sveta analizirali jutri.