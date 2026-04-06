Tujina

Med iskanjem pirhov umrli trije ljudje, tudi dojenček

Flensburg, 06. 04. 2026 12.27 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Tragična nesreča pri iskanju pirhov

Na severu Nemčije blizu meje z Dansko so v nedeljo med iskanjem pirhov umrli trije ljudje, med njimi desetmesečni dojenček, ker je nanje padlo drevo. Pri tem je bila hudo poškodovana tudi 18-letnica, ki pa danes ni več v smrtni nevarnosti, poročajo nemški mediji.

Tradicionalnega iskanja velikonočnih jajc v gozdu blizu mesta Satrupolm v organizaciji društva mladih mater in nosečnic se je po navedbah medijev v nedeljo udeležilo okoli 50 ljudi.

Med iskanjem pirhov je na skupino padlo okoli 30 metrov visoko drevo, ki ga je iz zemlje s koreninami vred izruval močan veter, ter pod seboj pokopalo štiri ljudi.

Na kraju nesreče sta umrli 21-letna ženska in 16-letnica, dojenčica in 18-letnica pa sta bili poškodovani. Desetmesečno dojenčico so z reševalnim helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Kielu, kjer je podlegla poškodbam.


18-letnico pa so z reševalnim helikopterjem v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico v Heide, kjer so jo po podatkih policije operirali. Po današnjih podatkih, ki jih navaja nemška televizijska mreža NDR, ni več v smrtni nevarnosti.

Še več ljudi je bilo v nesreči lažje poškodovanih.

Po podatkih reševalne službe je bilo na kraju nesreče prisotnih okoli 80 gasilcev in reševalcev.

Za območje, kjer se je zgodila tragična nesreča, je nemška meteorološka služba za nedeljo izdala opozorilo zaradi močnega vetra. Ta na severu piha že nekaj dni, sunki pa lahko dosegajo hitrosti od 55 do 75 kilometrov na uro.

pirhi nesreča nemčija

