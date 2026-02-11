Med iskanjem pogrešane turistke našli pet kosti, zobe in avtomobilski ključ

Preiskovalci so vse bližje razkritju skrivnosti o tem, kaj se je zgodilo z 31-letno belgijsko turistko Celine Cremer, ki je pogrešana od junija 2023.
Po dvodnevni iskalni akciji na območju reke Arthur, kjer naj bi se nazadnje gibala, je policija našla pet kosti, zobe in ključ avtomobila znamke Honda. Iskalna akcija je potekala približno dva kilometra od slapov Philosopher Falls blizu gore Cradle.
Najdeni ključ pripada pogrešani, je po poročanju britanskega časnika The Guardian potrdil policijski poveljnik Nathan Johnston. "Iskalna akcija v zadnjih dveh dneh je bila temeljita in metodična, veliko teh predmetov pa je bilo najdenih pod naplavinami v sami rečni strugi," je dejal.
Iskanje so nenehno ovirale slabe vremenske razmere, zato so bili policisti in reševalci prisiljeni taboriti čez noč.
Belgijska turistka je izginila v divjini na severozahodu Tasmanije pred dvema letoma in pol. Konec januarja letos pa so policisti našli človeške posmrtne ostanke in oblačila, ki naj bi pripadala pogrešani.
Svojci so prijavo o pogrešani osebi podali 26. junija 2023, sledila je obsežna iskalna akcija, v katero so bili vključeni policija, specializirane reševalne ekipe, droni in helikopter. 31-letnica naj bi se odpravila na pohod, njen avtomobil pa so našli na parkirišču ob slapovih dan po obvestilu o pogrešani osebi.
Policija je o novih najdbah obvestila družino pogrešane turistke.
Začetno iskanje so morali sicer že 10. julija 2023 prekiniti zaradi vremena. Tudi policija je takrat sporočila, da ostrih zimskih razmer verjetno ni preživela. Na podlagi informacij o še vedno delujočem telefonu so čez nekaj dni vnovič prečesali teren tudi s pomočjo psov, a tudi tedaj brez uspeha. Iskanje se je vnovič okrepilo po tem, ko je skupina pohodnikov decembra lani našla telefon, ki pripada 31-letnici. Januarja so našli še jakno iz termoflisa, termo majico in nedrček.
