Med iskanjem pogrešane turistke našli pet kosti, zobe in avtomobilski ključ

Preiskovalci so vse bližje razkritju skrivnosti o tem, kaj se je zgodilo z 31-letno belgijsko turistko Celine Cremer, ki je pogrešana od junija 2023. Po dvodnevni iskalni akciji na območju reke Arthur, kjer naj bi se nazadnje gibala, je policija našla pet kosti, zobe in ključ avtomobila znamke Honda. Iskalna akcija je potekala približno dva kilometra od slapov Philosopher Falls blizu gore Cradle.

Najdeni ključ pripada pogrešani, je po poročanju britanskega časnika The Guardian potrdil policijski poveljnik Nathan Johnston. "Iskalna akcija v zadnjih dveh dneh je bila temeljita in metodična, veliko teh predmetov pa je bilo najdenih pod naplavinami v sami rečni strugi," je dejal. Iskanje so nenehno ovirale slabe vremenske razmere, zato so bili policisti in reševalci prisiljeni taboriti čez noč. Belgijska turistka je izginila v divjini na severozahodu Tasmanije pred dvema letoma in pol. Konec januarja letos pa so policisti našli človeške posmrtne ostanke in oblačila, ki naj bi pripadala pogrešani.