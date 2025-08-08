Nosečnica med izletom z ladjico doživela napad: reševali so jo s helikopterjem

Na ladjici med potjo do idiličnega zaliva je nosečnica doživela napad. Ker se ji je stanje hitro poslabšalo, so jo odpeljali v splitsko bolnišnico.

Kot so za Danas.hr potrdili v bolnišnici, se nosečnica, francoska državljanka, dobro počuti in je že v domači oskrbi.

Kljub temu, da se je zgodba končala brez hujših posledic, Navtični center Komiža prek Facebooka opozarja, da izlet s hitrimi čolni za določene skupine lahko predstavlja tveganje, predvsem za nosečnice, dojenčke in otroke, mlajše od petih let, starejše, invalide in ostale z drugimi zdravstvenimi težavami. Pozivajo tudi ponudnike takih izletov, naj sami opozorijo potnike o nevarnostih in zahtevnosti takega potovanja ter naj preventivno ravnajo že pred samim izletom.

Opozarjajo tudi, da je zdravstvena oskrba na otokih otežena in omejena.