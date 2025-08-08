Svetli način
Tujina

Nosečnica med izletom z ladjico doživela napad: reševali so jo s helikopterjem

Med izletom s turistično ladjico do zaliva Mezoporat v Dalmaciji se je ženski v petem mesecu nosečnosti zdravstveno stanje nenadoma poslabšalo. S helikopterjem so jo morali odpeljati v bolnišnico v Splitu. Ob tem velja opozoriti, da so takšni izleti za ranljive skupine lahko zelo naporni in celo nevarni.

Biševo
Biševo FOTO: Shutterstock

Na ladjici med potjo do idiličnega zaliva je nosečnica doživela napad. Ker se ji je stanje hitro poslabšalo, so jo odpeljali v splitsko bolnišnico. 

Kot so za Danas.hr potrdili v bolnišnici, se nosečnica, francoska državljanka, dobro počuti in je že v domači oskrbi. 

Kljub temu, da se je zgodba končala brez hujših posledic, Navtični center Komiža prek Facebooka opozarja, da izlet s hitrimi čolni za določene skupine lahko predstavlja tveganje, predvsem za nosečnice, dojenčke in otroke, mlajše od petih let, starejše, invalide in ostale z drugimi zdravstvenimi težavami. Pozivajo tudi ponudnike takih izletov, naj sami opozorijo potnike o nevarnostih in zahtevnosti takega potovanja ter naj preventivno ravnajo že pred samim izletom.

Opozarjajo tudi, da je zdravstvena oskrba na otokih otežena in omejena. 

nosečnica poškodba Dalmacija ladjica reševanje
Emtisunce
08. 08. 2025 16.54
V "idiličnem" zalivu Mezoporat je poleti vsak dan zasidrano 50-7o čolnov in jadrnic. Skratka vseskozi nabito poln zaliv. Skoraj neverjetno je, da na kateri od njih ni bilo zdravnika. Streljaj stran (na drugi strani B) je zaliv Porat poleg modre špilje. To vsak dan obišče 100-150 čolnov.
Ramzess
08. 08. 2025 16.49
Se ji zdravstveno stanje poslabšalo (kako) ali imela napad (kakšen) ali oboje. Razlaga ni odveč.
medwd
08. 08. 2025 16.48
+1
A na Hrvaških portalih je tudi vsak dan 6 člankov o Sloveniji?
PSIHOTERAPEVT
08. 08. 2025 16.28
+2
Napad prdenja?
